'Çukur'la ilgili bomba tüyo! Vartolu 6 bölüm...

Habertük yazarı Mustafa Doğan, Show TV 'nin başarılı dizisi Çukur'la ilgili flaş bir tüyo verdi.

Mustafa DOĞAN / HABERTÜRK

Çukur etkisi ve bir tüyo

BIR dizinin başarısını reyting dışında ölçmenin bir yolu daha var, gündelik hayattaki yansımalarına bakmak.



Son dönemde bunu başaran çok yapım çıkmıyordu karşımıza. Ta ki ‘Çukur’ başlayana kadar.



Önce dizide kullanılan Çukur dövmesini sokaklarda görür olduk.



Sonra dizi için hazırlanan şarkılar dillere dolandı. Şimdi de “Çukur evimiz İdris babamız” (Çukur evimiz Yamaç babamız, versiyonu da var) sloganı futbolseverlere ilham oldu.



Bir grup lise öğrencisi, Kayseri deplasmanına giden Galatasaray kafilesini, “Galatasaray evimiz Fatih Terim babamız” yazılı pankartla karşıladı hafta sonu. Ben buna “sosyal reyting” diyorum.



Konu ‘Çukur’dan açılmışken bir de tüyo vereyim…



Önümüzdeki haftadan itibaren 6 bölümlük bir Vartolu ile yüzleşme serisi başlayacak.



İlk olarak Yamaç, Vartolu’nun kimliğini, yani kardeş olduklarını öğrenecek.



Heyecan dozunun her hafta daha da katlanacağı seride her bölümde Koçova Ailesi’nden yeni biri gerçekle yüzleşecek.



Bu yüzleşmelerle dizideki kritik bir düğüm çözülecek çözülmesine ama işler daha da sarpa saracak aslında.



Sonuçta Vartolu, İdris’in oğlu, Yamaç ve Selim’in kardeşi ama aynı zamanda Kahraman Koçovalı’nın da katili.



Anlayacağınız, ‘Çukur’ yine hepimizi içine çekecek!