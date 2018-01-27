Fakıbaba Büyük Müjdeyi Hilvan'da Verdi...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba Toplantıda, ithal etin önüne geçeceğiz diyerek gerçek "0" faizle çiftçiye destek olup, hayvancılık yapanlara 500 bin düve vereceklerini söyledi.

Toplantıya, AK parti Şanlıurfa İl Başkanı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa AK Parti Milletvekilleri, Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İsa Kızıldemir, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve STK Başkanları ile çiftçiler katıldı.

Toplantının başında konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, hizmete dair büyük bilgi ve birikimlerini belediye başkanlığı döneminde Fakıbaba'dan edindiği tecrübelerle çok başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya gelen çiftçiler, toplulaştırma ve sulama sorununun bir an evvel çözüme kavuşturulması için talepte bulundu. Fakıbaba, kendisine iletilen toplulaştırma ve sulama sorunlarının giderilmesi için daha çok çalışacaklarını belirtti. Toplantıda, ithal etin önüne geçmek için hayvancılık yapan üreticilerimize 500 bin düveyi kredi karşılığı vermeyi planladıklarını ve yine aynı şekilde 2 yıl vadesiz olmak üzere gerçek "0" faizle 5 yıl ödemeli 100 bin lira kredi yardımında bulunacaklarını ifade etti.