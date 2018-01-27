Hilvan'da Ocak Ayında Neler Yapıldı,Başkan Bayık Tek Tek Anlattı..

AK Parti Hilvan İlçe Başkanlığı, 2018 yılının ilk danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Hilvan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, belediye meclis üyeleri, ŞUSKİ Hilvan Koordinatörü, Gençlik Kolları Başkanı Serhat Becel ve Kadın Kolları Başkanı Hacire Toprak ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yılın ilk toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bayık, toplantıya katılanlara merkez ve kırsalda yapılan çalışmaları anlattı. Özellikle kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarının hız kazandığını ifade eden Bayık, bir çok mahallemizde üst yapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Gerek stabilize ve gerekse de beton parke kilitli taşının döşendiğini belirten Bayık, bu çalışmalara paralel olarak, yapılan görüşmeler neticesinde kırsal mahallelerdeki eğitim ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyledi.

Ocak ayı danışma meclisi toplantısında konuşan AK parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, hem belediye ve hem de partinin tüm organları olarak birlikte ve uyum içinde hizmet yapacaklarını ve bunun için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

AK Parti Hilvan Kadın kolları Başkanı Hacire Toprak, muhalefetin tüm söylemlerini boşa çıkarmak için üstümüze düşen sorumlulukları daha çok çalışarak yerine getireceğiz dedi.