Ünlü İsim Hayata Gözlerini Yumdu...

Geçen yıl Güney Tirol’da düşüp kafasını yere çarpan Karin Dor, 15 dakika boyunca bilincini yitirmiş ve kazanın ardından kendisine bakacak durumda olmadığı için bakım evine yerleşmişti. 51 yaşında bir oğlu olan Dor, 8 ay kaldığı bakım evinde hayatını kaybetti.



Dor, 16 yaşında başladığı sinema kariyerinde önemli rollerde oynamıştı. 1967 yılında çekilen ‘Bond 007’ filminin ‘İnsan İki Kere Yaşar’ serisinde rol alan Dor, Bond serisinde oynayan tek Alman oyuncu oldu.

Ünlü yönetmen Alfred Hitchock’un 1969 yapımı ‘Topas’ filminde de rol alan Karin Dor, en son 2015’te kameraların karşısına geçmiş, demans hastası bir kadını canlandırmıştı.

Gerçek adı Kaetherose Derr olan oyuncu, üç evlilik yaptı. Dor’un ilk evliliği 14, ikinci evliliği iki ve son evliliği de 19 yıl sürmüştü./Hürriyet