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Bu haber 27 Ocak 2018 19:34:48 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa ve Malatya'ya Akrabalarının Yanına Kaçtılar...

Suriye'nin Ayn el Arap kentinden, terör örgütü PYD/PKK ve DAEŞ saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan aileler, TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Urfa ve Malatya'ya Akrabalarının Yanına Kaçtılar...

Suriye'nin Ayn el Arap (Kobani) kentinde terör örgütü PYD/PKK ve DAEŞ tarafından yapılan zulümden kaçarak Türkiye'ye sığınan Kürt aileler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Yaklaşık 4 yıl önce, eşi ve 3 çocuğunu alarak PYD/PKK ve DAEŞ'lı teröristlerin baskısı sonucu topraklarını terk etmek zorunda kalıp 5 aile ile Türkiye sığınan İslim Haşeri (28), geldiği Şırnak'ta yaşadığı acıları unutmaya çalışıyor.

Eşinin inşaatlarda işçilik yaparak ailenin geçimini sağladığını belirten Haşeri, AA muhabirine, Suriye'de PYD/PKK ve DAEŞ'ın gerçekleştirdiği katliamlarda çok sayıda insanın öldüğünü, teröristlerin zulmünden kurtulmak için Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

"Her ikisinden de zulüm gördük"
PYD/PKK'lıların Ayn el Arap'ta "DAEŞ'lılar geliyor, sizi öldürecekler, kaçın, namusunuzu koruyun." şeklinde yaygara koparmak suretiyle kendilerini korkuttuğunu, bunun üzerine evlerini terk ettiklerini dile getiren Haşeri, "Ama sonradan öğrendik ki PYD'liler bizim evlerimize yerleşmek için o yalanı uydurmuş. Biz her şeyimizi bırakıp kaçtık, onlar da evlerimize yerleştiler. Biz her ikisinden de zulüm gördük." ifadelerini kullandı.

Haşeri, akraba oldukları 5 aile ile kaçıp Şırnak'a yerleştiklerini anlatarak, Türkiye'de devletin kendilerine maddi ve manevi destek olduğunu kaydetti.

"Türk askerine dua ediyoruz"
TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan duyduğu memnuniyeti dile getiren Haşeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşın her türlüsüne karşıyız. Keşke hiç savaşlar olmasaydı ama bazen mecbur oluyor. Suriye'de kalıcı bir barışın Türkiye'nin harekatının ardından geleceğine inanıyorum. Oraların PYD/PKK ve DAEŞ'tan temizlenmesini biz herkesten daha çok istiyoruz. Temizlenirse huzur gelir, biz de yuvamıza kavuşuruz. Allah, Türk ordusunun yardımcısı olsun. Bize Türkiye'den başka kimse yardım etmedi. Biz de Türk askerine dua ediyoruz."

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırılarında evleri yıkıldı
Ayn el Arap'tan gelen 6 çocuk annesi Meryem Use (64) de Türkiye'ye kendilerine kucak açtığı için her gün dua ettiğini, Türk devletinin ve Şırnaklıların kendilerine her türlü desteği sağlandığını söyledi.

Use, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de kalsaydık DAEŞ veya PYD/PKK bize mutlaka zarar verirdi. DAEŞ'ten kaçtık, PYD de 50 yaşın altındaki herkesi silahlandırmak istedi. Bu yüzden onlardan da kaçtık. Şırnak'a yerleştik, burada da PKK'nın çukur ve barikat saldırıları başladı. Kiracı olarak kaldığımız ev yıkıldı, eşyalarımız içeride kaldı. Yasak süresince bir kısmımız Şanlıurfa ve Malatya'da akrabalarımızın yanına yerleştik. Operasyon bitiminde tekrar Şırnak'a döndük. Anlayacağınız Suriye'de PYD/PKK ve DAEŞ, Şırnak’ta ise PKK bize huzur vermedi."

Türkiye'nin Afrin bölgesindeki harekatına değinen Use, "Allah, İslam ordusunun yanında olsun. İnşallah kalıcı bir çözüm olur, biz de toprağımıza geri döneriz." dedi.
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