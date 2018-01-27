Nihat Hatipoğlu’nun Verdiği Cevap

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, programına telefonla bağlanıp “Kocam bana şiddet uyguluyor. Ne yapmalıyım?” diyen kadın izleyiciye “Allah size boşanma hakkını vermiştir” yanıtını verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan programında birbirinden ilginç konulara değinen ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, bir taraftan da ekran başındaki izleyiciden gelen soruları yanıtlıyor.

“YEMEKLERİMİ BEĞENMİYOR, ŞİDDET UYGULUYOR”

Programın önceki gün yayınlanan bölümünde ismini vermek istemeyen bir kadın izleyici yayına telefonla yayına bağlanarak “Eşim bana sürekli küfrediyor, yaptığım yemekleri beğenmiyor ve bana şiddet uyguluyor. Ne yapmalıyım?” şeklinde bir soru yöneltti.

“ALLAH SİZE BOŞANMA HAKKINI VERMİŞTİR” Tabi bunu deyince herkes Nihat Hocaya baktı. Çünkü Nihat Hoca genelde sabretmesinden yana yorum yapar, aile birliğinin önemini anlatırdı. Ama bu defa direk boşan sözünü söyledi herkes şaşırdı.

Bu soru karşısında yüz ifadesi değişen ve sinirlendiği gözlenen Hatipoğlu, “Allah size boşanma hakkını vermiştir. Kanun da siz bu hakkı vermiştir. Böyle bir adamla yaşamak zorunda değilsin.” dedi.