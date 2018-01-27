Urfa'da ki Suriyelilere Umut Oldular...

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bize bu zulümden kurtulmak için yardım eden bir Allah bir de Türkiye var. Mehmetçik bizi kurtarmaya geldi." dedi.TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına Suriyeli kanaat önderleri de destek veriyor.Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirtti.Terör örgütü PYD/PKK'nın hakimiyet kurduğu bölgedeki halka zulüm yaptığını anlatan Dede, Zeytin Dalı Harekatı'nı zor durumdaki Suriyelileri kurtarmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdiklerini ifade etti.Dede, "Bu girişim Mehmetçik ile ÖSO'nun ortak harekatıdır. İnşallah Suriye'de aydınlık günler bizi bekliyor. Biz bu terör örgütünden kurtulacağız. Zeytin Dalı Harekatı yeterli değildir, Afrin, Münbiç, Ayn-el Arap, Haseke ve Rakka Tel Abyad için de destek istiyoruz." diye konuştu.Türkiye'de 40 binden fazla Suriyeli Kürt kökenli vatandaşın Suruç ilçesindeki kampta kaldığını hatırlatan Dede, Türkiye'de binlerce sığınmacının güven içerisinde yaşadığını dile getirdi.Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin bu hale gelmesinde büyük rolü bulunduğunu vurgulayan Dede, "PYD/PKK zulmünden kaçarak gelen çok kişi var burada. Rakka bölgesinde 12 köyü yerle bir ettiler, 100 binden fazla vatandaşımızı sınır dışı ettiler. Arap ve Türkmen'i bölgeden çıkarıp sürekli terör örgütünü bulundurmak istiyorlar. Rakka'nın yüzde 80'ini yerle bir ettiler. Bize bu zulümden kurtulmak için yardım eden bir Allah bir de Türkiye var. Mehmetçik bizi kurtarmaya geldi." diye konuştu."ABD sayesinde vücut bulup cesaret aldı"Suriyelilere Umut Derneği Başkanı İbrahim Seyho da Zeytin Dalı Harekatı'nı dikkatle takip ettiklerini ve Suriyeli büyük bir kitle tarafından da desteklendiğini söyledi.Ülkelerindeki savaşın uzamasında terör örgütü PYD/PKK'nın önemli rolü olduğunu anlatan Seyho, "PYD/PKK, ilk başta Esed rejimiyle koordineli bir şekilde Suriye'nin demokratik yapısını değiştirmeyi hedefledi. Devrimin başarılı olduğu bölgelerde sürekli karşı koymak için ortaya çıktı. Teröristlere ABD'de destek vermeye başlayınca bu örgüt vücut ve cesaret buldu." diye konuştu.Örgütün tamamen ABD'nin kontrolünde hareket etmeye çalıştığını anlatan Seyho, "Bu örgüt şu an Amerika'nın kontrolünden ve onların istemiş olduğu Suriye coğrafyasındaki hayalini gerçekleştirmek isteyen bir el görevini üstleniyor. Örgütün elinden ve varlığından birçok şerefli Kürt dostumuzun sıkıntı çektiği gibi Rakka, Haseke ve Kamışlı gibi diğer yerlerdeki Araplar ve Türkmenler de aynı şekilde çok sıkıntı çekiyor." şeklinde konuştu.Terör örgütü PYD/PKK'nın hem Suriye hem Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğuna değinen Seyho, şunları kaydetti:"Türkiye bizim dostumuz, yaklaşık 3 milyon 500 bin Suriyeliye kucak açtı ve onları misafir etmeye devam ediyor. Onları en güzel şekilde barındırıyor. Türkiye ile geçmişten şimdiye kadar ortak bir kültürümüz ve bağımız bulunmaktadır. Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütünün yanı başında olmasını reddediyoruz. Türkiye gerçekten koalisyon güçlerinin vaatlerine büyük bir dikkatle sabır gösterdi. Kesinlikle Fırat Kalkanı Harekatı olan bölgelerde ABD'nin daha önce söz verdiği ve uygulamak istediği güvenli bölge üzerinde ne kadar söz aldıysa hep boş çıktı. Bu vaatlerin ve sözlerin boş çıkmasının yanı sıra dünyanın herhangi bir devleti de bir terör örgütünün tehdidi altındaysa buna tabiki sessiz kalmaz."Suriyeli kanaat önderi Halid Faraci ise Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk ve Suriyelilerin güvenliği için büyük önem taşıdığını söyledi.Harekatın başarılı sonuçlanacağına inandıklarını kaydeden Faraci, "Terör örgütü yavaş yavaş işgal ettiği topraklardan çekilmeye başlıyor." dedi.