Lokman Yıldız, haftanın 3 Günü Bedava Çorba Dağıtıyor

Konya’da emekli esnaf Lokman Yıldız, eşinin evde yaptığı 150 kişilik çorbayı haftanın 3 günü hastane önündeki vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.Lokman Yıldız’ın gönüllere ferahlık veren bu davranışı Konya halkı tarafından takdirle karşılanıyor.. Haftanın 3 günü arabasının bagajına yerleştirdiği çorba tenceresi ile hastanenin önüne gelen Yıldız, sabah çorbası dağıtıyor. Hastanenin önüne park ettiği arabasının önene “Bedava Çorba Ekmek” yazısını da koyarak vatandaşların gelip çorbalarını almalarını bekliyor.Özellikle hastanede sabahlayan hasta yakınları için çok rahat bir uygulama olan lokman Yıldız’ın dağıttığı çorbalar için vatandaşlar teşekkür ediyor.Duyarlı insanların sayısının azaldığı günümüzde Lokman yıldız gibi insanların varlığı bizlere umut veriyor. Emekli olduktan sonra çalışma hayatına son veren Yıldız, boş zamanlarını bu şekilde değerlendirdiğini, bu durumdan oldukça memnun olduğunu ifade ederken, çorbayı yapıp hazırlıklarını gören eşinin de emeklerini göz ardı etmeyerek ona da teşekkürlerini iletiyor.Mevlana Şehri olarak anılan Konya'da yapılan bu uygulama Peygamberler Şehri olarak anılan Urfa'ya da çok yakışır. Urfa'da da duyarlı vatandaşları görmeyi umut ediyoruz.