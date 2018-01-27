Urfa'da ki Suriyeliler Geri Dönecek mi?

Ülkelerindeki iç savaş sırasında PYD/PKK'lı teröristlerin işgal ettiği topraklarından edilen Suriye uyruklu Kürt aileler, Zeytin Dalı Harekatı ile yeniden vatanlarında yaşamayı arzuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile gerçekleştirilen harekat, ülkelerinden kaçarak Şanlıurfa ve Gaziantep gibi sınır kentlerinde yoğun olarak yaşayan Suriyeli Kürtlere umut oluyor.

Özellikle Suriye'nin kuzey kesiminde terör örgütü PYD/PKK baskısı ve zulmünden kaçarak "güvenli liman" olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtler, burada kendilerine sunulan imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Türkiye'nin sığınmacılar için açtığı en büyük kamp olan Suruç Çadır Kenti'nde yaklaşık 30 bin Suriyeli Kürt ağırlanırken, bir o kadarı kamp dışındaki sınır kentlerinde Türk halkının misafirperverliği sayesinde yaşamını sürdürüyor.

Kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Türkiye'ye minnettar olan sığınmacılar, PYD/PKK'lı teröristlerin vatanlarından temizlenmesini bekliyor.

Suriyeli binlerce Kürt, ÖSO ve TSK desteğiyle gerçekleştirilen ve başarıyla ilerleyen Zeytin Dalı Harekatı'nı büyük bir umutla yakından takip ediyor.

Türkiye'de sığınmacı durumundaki Suriyeli Kürtler, bütün dünyanın dikkatle izlediği harekatın sonucunu en çok merak edenlerin başında yer alıyor. Kampta ve kentlerde kalan Suriyelilerin büyük bir bölümü harekata ilişkin gelişmeleri Arap ve Türk medyasından takip ediyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Afrin'in yanı sıra diğer bölgelerin teröristlerden bir an evvel temizlenmesini arzu ediyor.

"Harekatın başlamasıyla büyük bir ümidin içerisine girdik"

Suriyeli Musa Hassadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın hayaline kavuşamayacağını vurgulayan Hassadi, "Biz şu an harekatın başlamasıyla büyük bir ümidin içerisine girdik. Bir değil birçok benzer harekatın olmasını PYD/PKK'lıların hakimiyet kurduğu bölgelerde bekliyoruz. Orada zulüm altında kalan Kürt kardeşlerimiz ve Arap kardeşlerimiz bulunuyor. Onların bir an önce zulmün pençesinden kurtarılmasına inşallah bu harekat vesile olur. Türk ordusu ile aynı mevzide mevzilenip bu zulme karşı direneceğiz ve var olacağız. Bu zulmü yok edene kadar da omuz omuza çatışacağız." diye konuştu.

"PYD/PKK zulmünün sonuna gelindiğine inanıyorum"

Suruç ilçesindeki kampta kalan sığınmacılardan Ubeyd Kasım da harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu ülkedeki iç karışıklığın Türkiye'nin desteğiyle sona erdirilmeye çalışıldığını belirten Kasım, "PYD/PKK zulmünün sonuna gelindiğine inanıyorum." dedi.