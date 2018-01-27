Urfa'ya Kaçtılar,Tüm Ailesini Esed ve DEAŞ katletmiş...

Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'ndaki ilk şehidi olan 21 yaşındaki Süleyman Haci'nin anne ve babasının Esed rejiminin, 10 yaşındaki kuzenin ise DEAŞ'ın saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatında ÖSO saflarında yer alan Haci, çatışmaların ikinci gününde şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit düştü.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinden yaklaşık 2,5 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Haci'nin kardeşleri, yaşadıkları dramı anlattı.

Savaşın ilk 4 yılında Beşşar Esed rejimine karşı ülkelerinde kalarak direnen aile, bu süreçte 43 şehit verdi, 12 kişi mahkum edildi.

İki yıl önce Esed rejimi tarafından evlerine havan mermisi atılması sonucu anneleri Muhasin ve babaları Süleyman'ı kaybeden Haci kardeşler, daha sonra en büyük ağabeylerinin evine sığındı.

Anne ve babalarının acısının üzerinden 6 ay geçtikten sonra sokakta arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki kuzenleri Kutabey'in de terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaşamını yitirmesiyle sarsılan aile, Türkiye'ye sığınarak Şanlıurfa'ya yerleşti.

Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldı

Fırat Kalkanı Harekatı'na da katılan Haci, ÖSO adına Zeytin Dalı Harekatı'nda da ön saflarda mücadele etti. Harekatın ikinci gününde çıkan çatışmada vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla hayatını kaybeden Süleyman Haci için ailesi Şanlıurfa'da vatandaşların taziyelerini kabul ediyor.

Ağabey Huzeyfe Haci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.

Kardeşiyle harekat öncesi helalleştiklerini belirten Haci, "Operasyona gitmeden bir gün önce bizimle konuştu ve 'bana dua edin, hakkınızı helal edin' diyerek vedalaştı. Operasyon öncesi Türk askerleriyle hazırlık yaparken görüntülerini de bize gönderdi ancak harekatta şehit oldu." diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Batılı güçlerin maşası olduğunu vurgulayan Haci, şunları kaydetti:

"Onlar orada kendileri için değil başkalarının çıkarları için savaşıyor. Terör örgütlerinin hepsine karşıyız. Kürtler bizim kardeşimizdir onlarla yıllarca süren bir komşuluğumuz ve dostluğumuz bulunmakta, PYD/PKK hiçbir şekilde Kürt halkını temsil etmiyor. Batının, Amerika'nın, İsrail'in ve Avrupa'nın, dış güçlerin maşası, onların piyade gücüdür. Onların sadece bizim topraklarımıza geliş sebebi Kürt kardeşlerimizle olan bağımızı zayıflatmak ve bizi onlarla karşı karşıya getirmektir."

"Kardeşimizi kurban verdik"

Şehidin küçük kardeşi Adnan Haci de kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü ve gururunu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Haci, yas tutmadıklarını vurgulayarak, "Biz şu an ziyaretleri, taziye olarak kabul etmiyoruz, şahadetin mübarekliğine inanıyoruz. Şehidin taziyesi olmaz sadece takdir edilmek için şehit olunur." dedi.

Suriye'ye yönelik desteği için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getiren Haci, "Burada biz Türk halkıyla bir milletiz ve ayrılmaz olduğumuzu kanımızla da ispat ettik. Onlarla aynı safta mücadele verirken ben kardeşimi şehit verdim. Bizde bir ata sözü var, 'cömert olana cömert olunur.' Türkiye ile birlikte terör örgütlerine aynı safta birlikte karşı durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.