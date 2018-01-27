Hedef Arsinspor, Antreman da Dikkat Çeken Detay...

TFF 3. Ligde mücadele eden Karaköprü Belediyespor ligde 19. Hafta maçında yarın Trabzon ekibi Arsinspor ile karşı karşıya gelecek. Takım olarak galibiyete kilitlenen kırmızı siyahlı ekip üst üste ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek.Geçtiğimiz hafta ligin ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda Aydınspor 1923’ü 4-1 mağlup eden Karaköprü Belediyespor Arsinspor’u da yenerek hem yeni bir galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara tırmanmak hem de taraftarını mutlu etmek istiyor.Teknik direktör Mehmet Yozgatlı yönetiminde maç öncesi son çalışmasını gerçekleştiren Karaköprü ekibinde futbolcuların hırslı olması dikkat çekti.İyi bir kamp dönemi geçirerek ikinci devreye hazırlandıklarını söyleyen Teknik direktör Mehmet Yozgatlı, geçen hafta Aydın deplasmanında güzel bir skorla uzun süre sonra galip geldiklerini hatırlattı. Yozgatlı, “Kampta iyi hazırlandık ve bu motivasyonla Aydın’da ihtiyacımız olan galibiyeti aldık. Yarın Arsin maçında alacağımız üç puanla geçen haftaki galibiyetimiz daha anlamlı hale gelecek. Bizi her zaman gerek tribünden gerekse sosyal medyadan destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hafta galip gelmek ve onları sevindirmek için son ana kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.Karaköprü Belediyespor Arsinspor ile yarın saat 13.00’te 11 Nisan Stadyumunda karşı karşıya gelecek.