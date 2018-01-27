Fakıbaba'ya Şok Suçlama...

Bosna-Hersek'ten ithal edilen 20 ton 43 kg ithal etin bozuk çıkmasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, tahlil sonuçları beklenmeden dağıtılan etler ile vatandaşların zehirlendiğini savunarak, “Hastalıklı etlerin, analiz sonuçları beklenmeden iç piyasaya sürüldü'' iddiasında bulundu. Et ve Süt Kurumu ise bu etlerin piyasaya sürülmeden imha kararı alındığını açıklamıştı.

Biçer, Manisa Adliyesi'ne 32 maddelik suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde ‘şüpheliler' Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile Et ve Süt Kurumu Alım ve Üretim Dairesi Başkanı Mustafa Sami Cüceloğlu olarak bildirildi. Bakan ve bürokratın işlediği suç ‘hekimlik meslek etiği kurallarının ihlali, hekimlik mesleği anlayışına uygun olmayan fiiller sergilenmesi, meslek yeminine bağlı kalmamak, toplumda etkisi ciddi zararlara yol açacak sağlıkla ilgili bilimsellikten uzak açıklamalar yapmak, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, görevi kötüye kullanma, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar' olarak belirtildi.

HİPOKRAT YEMİNİNİ TUTMADI

Yapılan suç duyurusunda, açık şekilde görüldüğü üzere, tahlil sonuçları beklenmeden etlerin piyasaya sunulanarak vatandaşlarımız zehirlendiğine vurgu yapılarak “Hastalıklı etlerin, analiz sonuçları beklenmeden iç piyasaya sürüldüğü oldukça açıktır” denildi. Bakan Fakıbaba'nın özellikle de insan sağlığı konusunda toplumu ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğinin belirtildiği suç duyurusunda “Hekimlik mesleğini icra etmeye başlamadan önce hepimiz gibi kendisinin de ettiği ‘Hipokrat Yemini'ne de bağlı kalmamıştır'' denildi.





LABORATUVAR SONUÇLARI BEKLENMEDİ

Bosna-Hersek'ten ithal edilen etin bozuk çıkması dolayısıyla CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in yaptığı suç duyurusunda şu görüşlere yer verildi: “Türkiye'nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığı ile Bosna Hersek'ten ithal ettiği 20 ton (20 bin 43 kilogram) sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı hastalık olduğu bilgisi 29 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla günümüze kadar farklı tarihlerde ulusal ve yerel basında yer almıştır. Bosna Hersek'ten ithal edilen bu etlerin, laboratuvar incelemesinin sonuçlarının beklenilmeden piyasaya sürüldüğüne yönelik bilgiler kamuoyunda yer bulmuştur. Tahlil sonuçlarına göre raporda, halk arasında ‘koli basili' olarak bilinen- insan sağlığına zararlı, ‘E.coli O157' hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü uyarılmıştır.”