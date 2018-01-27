Vatandaş da Kim Oluyor? Personele Zeval Gelmesin?

Şanlıurfa Eyyübiye Çocuk Hastanesi Acil Servis Önünde bulunan halka açık otoparkın girişine bariyer konularak üzerine uyarı yazısı asıldı. Uyarı yazısında “Personel Otopark Yeri” ifadeleri yer aldı.Acil Servis bölümünde tedavi olmak için gelen vatandaşlar ise araçlarını hastanenin dışında bir yere park ederek çocuklarını kucaklarında Acil Servise taşıyorlar. Hastane yönetiminin adlığı bu karar hangi kurallara göre verildi bilinmez ama vatandaş oldukça mağdur durumdan.Öncelik olarak vatandaşların kullanım hakkı olan otopark, Eyyübiye Çocuk Hastanesinde personele tahsis edilmesi vatandaşı zor durumda bırakırken, personellerini yorulmasınlar diye iki adım yürütmek istemeyen hastane yönetimi bu kararı neye göre aldığı bilinmiyor.Hizmet önceliği vatandaşındır. Hastane de, hastane içindeki ve dışındaki araç gereçler de vatandaşın hizmeti için vardır. Personel veya statüye göre kullanım hakkı vatandaşı mağdur edecek şekilde değiştirilemez. Eyyübiye Çocuk Hastanesi Acil Servis bölümü önündeki otoparkın personele tahsisi edilmesi durumuna son verilmesini isteyen vatandaş, yönetimden konu hakkında gerekli adımların bir an önce atılmasını talep ederek duyarlı olan yetkilileri konu hakkında açıklama yapmaya bekliyor.