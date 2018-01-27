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Bu haber 27 Ocak 2018 01:13:46 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Büyük Operasyon,Yakalandılar...

Şanlıurfa il Jandarma komutanlığı tarafından son günlerde terör örgütlerine yapılan operasyonlar bildirildi. Yapilan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Urfa'da Büyük Operasyon,Yakalandılar...

Şanlıurfa il Jandarma komutanlığı tarafından son günlerde terör örgütlerine yapılan operasyonlar bildirildi. Yapilan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''1.Kamu düzenini, emniyet ve asayişi bozmayı hedef alan terör örgütleri ile suç örgütlerinin her türlü faaliyetlerini engel olmak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ederek vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak, huzur ve güven ortamını sürdürmek amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirler önem arz etmektedir.

2. Bu kapsamda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 01-26 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan; Toplam (34) şahıs hakkında DAEŞ, PKK/PYD ve FETÖ/PDY terör örgütlerine üye olmak, Yardım ve Yatakçılık etmek, Sempatizanlık ve işbirlikçilik etmek suçlarından işlem yapılmıştır.

3.Haklarında işlem yapılan şahıslardan; a-DAEŞ Terör örgütü üyesi (18) şahıstan 13’ü Adli Makamlar tarafından tutuklanmış, 1 şahıs sınır dışı edilmiş, 1 şahıs Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şahsın gözaltındaki işlemleri devam etmektedir. b-PKK/PYD/YPG Terör örgütü üyeliği, yardım yatakçılık etmek, sempatizan ve işbirlikçi (11) şahıstan; 9’u Adli Makamlar tarafından tutuklanmış, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şahsın gözaltındaki işlemleri devam etmektedir. c-FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi (5) şahıstan; 1’i Adli Makamlar tarafından tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 

4.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumluluklarının gereği olarak, Terör ile mücadelede ve adaletin yerine getirilmesinde gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almakta, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''



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Urfa'da Büyük Operasyon,Yakalandılar...
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