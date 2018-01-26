2012'de Temeli Atılmıştı,Erbaş Dualarla Açtı...

Şanlıurfa’da Sancaktar mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Mevlana Celaleddin-i Rumi Camii ve Külliyesinin açılışı, kılınan ilk Cuma namazı ile yapıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın belediye başkanlığı döneminde arsa tahsisi yapılan, Malezya Al Bukhary Vakfı ve Şanlıurfalı hayırseverlerin desteği ile kısa sürede yapımı tamamlanan cami ve külliyenin açılışına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Malezya Ankara Büyükelçisi Abdurrezzak Bin Abdulwahab, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Şanlıurfa Milletvekilleri M. Kasım Gülpınar, Mehmet Akyürek, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsa Kızıldemir, İl Müftüsü İhsan Açık, dini kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.Cami ve külliyenin açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, cami ve külliyenin yapımı için belediye başkanlığı döneminde yaşananları özetle anlattıktan sonra, “Malezyalı bir işadamı Şanlıurfa’ya gelmişti. Eyyüp Nebi ziyaretinde kendisine eşlik etmiş ve burayı göstermiştik. Ben burayı bitireceğim demişti ve ardından Malezya Al Bukhary Vakfı’nın desteği geldi. Onun adına Sayın Büyükelçi’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Cami ve külliyenin açılışında bir duada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, “Projenin yapılmasından tamamlanıncaya kadar emeği olanlardan Allah razı olsun. Böylesi hayır ve hasenatın artmasını nasip eyle, milletimizi, memleketimizi, vatanımızı ve bayrağımızı daim eyle, en değerli varlıklarımıza göz diken düşmanlarımıza fırsat verme Allah’ım. Memleketimizin her tarafında hain ve düşmanlarla mücadele eden askerlerimize ve komutanlarımıza yardım eyle Allah’ım” diye konuştu.Okunan duaların ardından getirilen tekbir ve salâvatlarla cami ibadete açıldı ve ilk Cuma namazı kılındı. Sakal-ı Şerif’in de ziyarete açıldığı Cuma namazı sonrası vatandaşlara pilav ikramı yapıldı.11 Nisan 2012 tarihinde temeli atılan Mevlana Celaleddin Rumi Cami ve Külliyesi 20 dönüm üzerine inşa edildi. 3 bin metre açık ve 2 bin metrekare kapalı olmak üzere 5000 metrekare kullanım alanına sahip olan cami, Şanlıurfa’nın dört minareli ilk ve tek camisi özelliğini taşıyor. Külliye içerisinde Mevlevi Dergahı, Hafızlık Mektebi, Medrese, Kuran Kursu ve kapalı otopark bölümleri yer alıyor.