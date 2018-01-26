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Bu haber 26 Ocak 2018 22:56:36 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Aralarında Sistem Değişiyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘seçim ittifakı’ hakkında yaptığı görüşmenin ardından kurulan komisyonda toplantılar ve hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. En son yapılan görüşmede masaya sürpriz bir model getirildi. Yeni dillendirilen bu model benimsenirse 2019 seçimlerinde 31 ilde seçim bölgeleri oluşturulacak ve yeni bir harita ortaya çıkmış olacak.

Urfa'da Aralarında Sistem Değişiyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019’da tam manasıyla tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir” sözleriyle gündeme getirdiği seçim ittifakı çalışmalarında sıcak anlar yaşanıyor. Yeni Şafak’tan Emrah Yeşilduman’ın haberine göre Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan seçim ittifakı görüşmelerinde AK Parti ve MHP arasında yeni bir formül masaya yatırıldı. Daha önce seçim barajının aynen korunmasının yanında daraltılmış bölge üzerinde çalışma yapılması planlanıyordu. Ancak son görüşmede yeni bir formül dile getirildi. Buna göre; 6 ya da 8’den fazla vekil çıkaran iller birden fazla seçim bölgesine bölünecek. Bu şekilde hangi parti o bölgede etkinse onun adayı öne çıkartılacak. 6 vekil üzerinden bu sistem uygulanırsa Türkiye’de 31 il, birden fazla seçim bölgesine bölünecek.

31’e yükselecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 16 Nisan 2017 anayasa referandumun ardından kabul edilen milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasının ardından illerin milletvekili sayısı yeniden belirlenmişti. YSK’nın belirlediği yeni listeye göre 31 ilin vekil sayısı 6’nın üzerinde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve son olarak da Bursa seçim bölgelerine ayrılmıştı. Yeni sistemde 6 vekil üzerinde çıkaran iller seçim bölgelerine ayrılırsa 31 ilde yeni seçim bölgeleri oluşacak. İşte bölünmesi muhtemel o iller;

YSK’nın anayasa referandumundan sonra 600 vekil üzerinden belirlediği illerin milletvekili sayısı listesi ise şöyle;
Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 5, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 16, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 8, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 97, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 13, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 4, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 7, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

CNN TÜRK

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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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