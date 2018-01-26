Kete Sağanak Yağmurun Sele Dönüştüğü Köyde İncelemelerde Bulundu

Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halaf Kete, sağanak yağmurun sele dönüştüğü Kırsal Mahallede incelemelerde bulundu.



Dün başlayan sağanak yağmur, Aşağı Dilimli kırsal mahallesinde sele dönüştü. Çok sayıda evde su baskını yaşanırken, araçlar ve ekili alanlarda zarar gördü.



Su baskının yaşandığı mahallede incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halaf Kete, Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılan çalışmalar sonucu iş makinalarıyla suyun köyden tahliye edildiğini belirterek, “Allaha çok şükür can kaybımız yok ama mahallede maddi zarar çok ” dedi.



Ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Yardımcısı Kete, mahalle sakinlerine de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.