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Bu haber 26 Ocak 2018 21:37:02 Tarihinde eklenmiştir.

Afrin'de Bir Haftada Neler Yaşandı?,Bombalama Devam Ediyor...

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Afrin'de Bir Haftada Neler Yaşandı?,Bombalama Devam Ediyor...

Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masumların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

Açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Afrin bölgesindeki terör hedefleri ateş altında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini ateş altına aldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis-İslahiye Hatay hudut hattında tespit edilen terör hedefleri, sabahtan bu yana belirli aralıklarla Fırtına obüsleriyle bombalanıyor.

Top sesleri, Kilis'in sınır köylerinden de duyuluyor.

Bu arada, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen askeri araçların sınır birliklerine sevkiyatı da devam etti.

Terör örgütü PYD/PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı
 

Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş bir alana isabet etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında terör örgütü kıpırdayamaz hale getirilecektir
 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda "Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını anlamak istemeyenler için Zeytin Dalı Operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Çok yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecek." dedi.

Zeytin Dalı Operasyonunun hedeflerine ulaşana kadar sürdürüleceğini belirten Erdoğan, Türk Tabipler Birliği’nin bildirisine de tepki göstererek, “Bu terörist sevicilerin barışa evet dediklerini pek duymadık” diye konuştu.

Batılı ülkelerden 'operasyon kısa sürsün' diyenlere de Erdoğan, “Afganistan, Irak'ta ne kadar sürdü? Bize akıl verenler, biraz da kendileri kullansın” yanıtını verdi.

Orgeneral Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerini denetlemek üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile özel uçakla Şanlıurfa'ya geldi. 

GAP Havaalanı'nda Vali Abdullah Erin ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali tarafından karşılanan Akar, denetimlerde bulunmak üzere sınır birliklerine geçti.

Sağlık Bakanı Demircan'dan harekatta yaralanan askerlere ziyaret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı, "Zeytin Dalı Harekatı"nda yaralanarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti.


 

Demircan, "130 yaralıdan 11'i Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde. 82 yaralı taburcu oldu. Kısa süreli tedavi uygulanıp taburcu edildi. 14 kayıp var bölgede, bunların 3'ü bizim askerimiz, 11 tanesi de Özgür Suriye Ordusu mensubu. Bölgenin dışına sevk edilen 22 yaralımız var. Bunların 11'i Ankara'da." dedi.

'Zeytin Dalı' ile teröristlerden temizlenen köylerine döndüler
 

AA ekibi yoğun çatışmaların ardından teröristlerden kurtarılan Adamanlı köyünü görüntüledi. Sınıra 3 kilometre mesafedeki köy, yoğun çatışmaların ardından teröristlerden temizlendi. Çatışmalar sırasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 5 asker yaralandı, PYD/PKK üyesi 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Köy sakini Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm." dedi.

ÖSO'dan kararlılık mesajı

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, işgal altındaki Afrin ilçesini ve Kürt halkını terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarmak için kararlı olduklarını belirtti.


Zeytin Dalı Harekatı'nda destek veren ÖSO komutanlarından İsmail Neddef, AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın DEAŞ ile aynı ihlalleri yaptığını, DEAŞ'ı çıkardıkları gibi PYD/PKK'yı da bölgelerinden çıkarmak için savaştıklarını söyledi.


Suriyeli ses sanatçısı Havzani, topraklarını geri almak için ÖSO'ya katıldı
 

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'nın evinden ettiği Suriyeli genç ses sanatçısı Enes Hazvani, topraklarını geri almak umuduyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarına katıldı. Güzel sesiyle tanınan Hazvani, cephede söylediği türkülerle silah arkadaşlarına moral veriyor.


 

 

 

 

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