Şanlıurfa Standı Dolup Taşıyor

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açılan Şanlıurfa standı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.Şanlıurfa’nın tarihi turistik yerlerinin, yöresel el sanatlarının, mutfağının ve kültürünün tanıtıldığı standa gelen ziyaretçilere tanıtıcı broşürler, tanıtım filmleri ve bazı hediyelikler takdim ediliyor.Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz’ün ev sahipliği yaptığı fuarın ikinci gününde Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da yerini alarak ziyaretçileri ağırladı.Şanlıurfa standını bugün ziyaret edenler arasında Şanlıurfalı sanatçı Zekeriya Ünlü, sanatçı Selahaddin Alpay, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mustafa Geylani, Diyarbakır Belediye Başkanı Cumali Atilla ile çok sayıda yerli ve yabancı turizmci yer aldı.Ziyaretçilere çiğköfte, acı kahve ve çay ikramının yapıldığı Şanlıurfa standı, Balıklıgöl’ü andıran kemerli revakları, Göbeklitepe maketi, zeminde mozaik desenli döşemesi ile fuarın en dikkat çeken stantları arasında yer aldı.Pazar akşamına kadar devam edecek olan fuarın üçüncü günü düzenlenecek etkinliklerde Şanlıurfa sıra gecesi ekibi de sahne alacak.Şanlıurfa'dan fuara katılan kurum ve kuruluş temsilcileri, yaklaşık 85 ülkeden İstanbul’da düzenlenen turizm fuarına katılan tur operatörleri, organizasyonlar ile ülke ve şehir temsilcilerini ziyaret ederek Şanlıurfa’yı anlatacak, tanıtıcı materyaller sunacaklar.Dünyanın en büyük beşinci fuarı olma özelliğini taşıyan EMITT 2018, bu yıl 22’nci kez düzenleniyor. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı adıyla düzenlenen fuara, Japonya, Çin, Hindistan, İran, Özbekistan, Kazakistan, Rusya gibi doğu asya ülkeleri, Afrika devletleri, Filistin dahil orta asya ve arap ülkeleri ile balkan ve Avrupa ülkeleri katılıyor.