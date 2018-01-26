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Bu haber 26 Ocak 2018 17:35:32 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Emniyetinden Dev Operasyon...

19 Kişi Gözaltına Alındı.

Urfa Emniyetinden Dev Operasyon...

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri Haklarında Yakalama Kararı Bulunan Zanlılar İçin Operasyon Yaptı.144 Polisten Oluşan 66 Ekiple Yapılan Operasyonda 19 Kişi Gözaltına Alındı.Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
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Asayiş
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon...
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon...
19 Kişi Gözaltına Alındı.
Urfa'da Yakalanmıştı,Her Şeyi İtiraf Etti:
Urfa'da Yakalanmıştı,Her Şeyi İtiraf Etti:"DEAŞ'ı kuran ilk kadrodanım"
Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyonda örgütün sözde 'Sağlık Emiri' Kefah Beşşar Hüseyin korumasıyla birlikte yakalandı.
Urfa'da,DEAŞ'ın sözde sağlık emiri tutuklandı
Urfa'da,DEAŞ'ın sözde sağlık emiri tutuklandı
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Urfa'da Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı!
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, 13 ilde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gerçek dışı bilgiler aktardıkları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen 91 kişi yakalandı, 3 kişi tutuklandı.
ESK'dan,Sağlıksız Et İddilarına İlişkin Açıklama
ESK'dan,Sağlıksız Et İddilarına İlişkin Açıklama
​23 Ocak 2018 tarihi itibariyle bir internet sitesinde "Vatandaşa Hastalıklı Et Yedirdiler" başlıklı köşe yazısında "Bosna Hersek'ten getirilen 20 ton sığır karkas etinin, analiz edilmeden piyasaya sürüldüğü, böylelikle vatandaşın zehirlendiği" iddiası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
Urfa'da Suriye Tedbiri!
Urfa'da Suriye Tedbiri!
Urfa-Suriye sınırında olası saldırılara karşı önlemler en üst düzeye çıkarıldı.
Ne Vicdan Kabul Eder Ne De Allah Kabul Eder
Ne Vicdan Kabul Eder Ne De Allah Kabul Eder
Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, ilgili bakanlıkların daire başkanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı'yı makamında kabul etti, Suruç ovasındaki çiftçilere yönelik eğitim programlarının başlangıcı için Şanlıurfa'ya gelen heyetle buluştu.
Suruç'ta 1 Terörist Yakalandı...
Suruç'ta 1 Terörist Yakalandı...
Sınırı Geçti,Yakalandı.
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Urfa'da Cezaevi Firarisi Yakalandı...
5 Ay Önce Firar Etmişti.
Urfa'da Terör Operasyonu,Sınır Dışı Edildi!
Urfa'da Terör Operasyonu,Sınır Dışı Edildi!
Jandarmadan Operasyon,1 Tutuklama 1 Sınır Dışı... Edinilen Bilgiye Göre,Akçakale Jandarma Komutanlığı,Aldıkları İstihbaratla Kent Merkezinde DEAŞ ve PKK/PYD'e Yönelik Operasyon Yaptı.Yapılan Operasyon Sonucunda 2 Kişi Gözaltına Alındı. Gözaltına Alınanlardan Haçim Haç Tutuklanırken,Ali Süleyman Sınır Dışı Edildi.
Urfa'da 3 Suriyeli Kadın Hırsız Tutuklandı...
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Urfa Emniyetinden Büyük Darbe...
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Kete Sağanak Yağmurun Sele Dönüştüğü Köyde İncelemelerde Bulundu
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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