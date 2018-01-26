Urfa'da Hayata Tutundular,Suriyeli Ali ...

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın zulmüyle parçalanan Ali ailesi, ülkelerine dönebilmek için vatanlarının teröristlerden temizlenmesini bekliyor.

Ali ailesi, Tel Abyad bölgesinde yıllardır yaşadıkları toprakları terk etmeleri için terör örgütü PYD/PKK'nın ölümle tehdit ettiği çok sayıda Kürt kökenli aileden biri.

Ali ailesinin iki çocuklarını zorla silah altına alan PYD/PKK'lı teröristler, ailenin evini ve yaklaşık 100 dönümlük buğday tarlasını yakarak göçe zorladı.

Ülkesinde hayata tutunma umudu kalmayan Ali ailesi, 6 çocuğuyla Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.

Hayırseverlerin yardımıyla Şanlıurfa'da hayata tutunan ve evlatlarına ölmeden önce tekrar kavuşabilmenin hayaliyle yaşıyan aile, teröristlerden arındırılacak ülkelerine dönecekleri günü iple çekiyor.

"İnanıyoruz ki zafer yakındır"

Aile reisi Celal Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirtti.

Suriye'ye en fazla zararın terör örgütü PYD/PKK tarafından verildiğini vurgulayan Ali, Suriye'de Esed rejimi ile PYD/PKK'nın insanlığın önünde büyük bir engel olarak durduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suriye'de Esed rejiminden ve ABD'den güç alan PYD/PKK, bölgenin demografik yapısını değiştirerek asıl şehrin çocuklarını sürgün etti. Onları kendi yurtlarından zulümle çıkardılar. Suriye'de halk devriminin başarılı olması hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin faydasınadır. Şu an Suriye devrimcileri ve Türkiye olarak topluca terör örgütlerine karşı savaşmaktayız. Bu örgüte karşı ÖSO ve TSK'nın başarılı olmasını temenni ediyoruz. İnanıyoruz ki zafer yakındır. PYD/PKK, havan atışı ile son olarak Reyhanlı'da Türklerin ve Suriyelilerin vefat etmesine neden oldu, kanlarımız karıştı."

Ali, vatanlarına ve örgütün zorla silah altına aldığı evlatlarına ölmeden önce tekrar kavuşabilmenin hayaliyle yaşadıklarını söyledi.