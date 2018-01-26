Urfa'da 30 Kişi Dedaş Ekibine Saldırdı...

Sorumluluk bölgesindeki bir milyon 700 bin müşterisine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmak üzere bir yandan yatırımlarını sürdüren, diğer yandan ise sahada bakım ve onarım çalışmaları yapan Dicle Elektrik ekiplerine saldırılar bitmiyor.

Son olarak Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bakım süresi geçen sayaçları değiştirmekle görevli olan 2 şirket çalışanı, 30 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi.

Saldırganlardan 6 Kişi Gözaltında

Dicle Elektrik çalışanlarından İ.K. ve A.Y., verilen görev gereği bakım süresi geçen sayaçları yenileri ile değiştirmek üzere ilçenin Birlik mahallesinde bulunan 302. sokağa gittiler. Burada elektrik kesintisi ve kaçak cezasını bahane eden bazı kişilerin hakaretine uğrayan şirket çalışanları, ardından toplanan 30 kişinin yumruk, taş ve sopalı saldırısına uğradılar. Çalışma ekipmanları olan tablet, şarjlı vidalama matkabı, pense ve kargaburnu gibi malzemelerine el konulan, araçlarına zarar verilen çalışanlar, saldırganların elinden olay yerine gelen polisin yardımı ile kurtulabildiler. Gruptakiler, kendilerine müdahale eden polislere de saldırdılar. Polisin etkili müdahalesi sonucunda grup dağıtılırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Kanlar içinde kalan, kaburgaları zedelenen, vücutlarında çürükler oluşan Dicle Elektrik çalışanı İ.K. ve A.Y., kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldılar.

Darp Edip Malzemelerini Aldılar

Olaydan sonra yaşadıklarını anlatan Dicle Elektrik çalışanları İ.K. ve A.Y., görevlerini yapmak için gittikleri yerde saldırıya uğramalarına anlam veremediklerini belirterek, ‘’Biz de Urfalıyız, bu yörenin insanıyız. İşimizi yapıyoruz. Gittiğimiz mahallede Adının Ali Çin olduğunu öğrendiğimiz biri yanımıza gelerek, (Siz DEDAŞ’çıları görünce çıldırıyoruz. Sizleri görmek istemiyoruz, cinlerimiz tepemize çıkıyor. Bu mahallede görev yapamazsınız, buradan gidin yoksa tabletlerinizi kafanızda kırarız) dedi. Bunun üzerine buradan uzaklaştık. Ancak kısa süre sonra 30 kişi ile gelip bize saldırdılar. Malzemelerimizi aldılar, aracımıza hasar verdiler.’’