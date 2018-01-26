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Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 26 Ocak 2018 15:27:53 Tarihinde eklenmiştir.

Altyapı Seçmelerini Kazanan Oyuncular Belli Oldu,İşte İsimler...

Şanlıurfaspor alt yapı seçmelerini kazanan oyuncular belli oldu.

Altyapı Seçmelerini Kazanan Oyuncular Belli Oldu,İşte İsimler...

Şanlıurfaspor alt yapı seçmelerini kazanan oyuncular belli oldu.

Sarı-Yeşilli takımın, 22-23 Ocak’ta yapılan alt yapı seçmelerinde 9 oyuncu seçildi. İşte o isimler…

Mustafa Arslan

Yusuf Buyluğ

M. Enes Buyluğ

Ahmet Çelik

Levent Kolukısa

M. Sabit Çiftçi

Enes Çağım

İsmail Kaya

Veysel Alantar
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Spor
Altyapı Seçmelerini Kazanan Oyuncular Belli Oldu,İşte İsimler...
Altyapı Seçmelerini Kazanan Oyuncular Belli Oldu,İşte İsimler...
Şanlıurfaspor alt yapı seçmelerini kazanan oyuncular belli oldu.
Büyük Çıkmazdayız,Urfalılardan Destek Bekliyoruz...
Büyük Çıkmazdayız,Urfalılardan Destek Bekliyoruz...
Kulüp Başkanımız Emin Yetim, transfer yasağını halen çözemediklerini belirterek, “Bu konuda Sayın Bakanımızdan, Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ilçe belediyelerinden destek bekliyoruz” dedi.
​TFF URFASPOR'U BİTİRMEK Mİ İSTİYOR?
​TFF URFASPOR'U BİTİRMEK Mİ İSTİYOR?
Pazar günü oynanan Niğde Belediyespor maçında taraftarların hiçbir kötü ve çirkin tezahürat da bulunmamasına rağmen maçın temsilcisi tarafından disiplin kurunla sevk edilmesi tepkilere yol açtı.
Urfaspor'a Şok,Ceza Yolda...
Urfaspor'a Şok,Ceza Yolda...
Şanlıurfaspor, Niğde Belediyespor maçında taraftarın küfürlü tezahüratı ve saha olayları gerekçe gösterilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Şanlıurfalı Judocu Türkiye 3.Sü Oldu
Şanlıurfalı Judocu Türkiye 3.Sü Oldu
Türkiye Judo Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Şampiyonası 19-21 Ocak tarihleri arasında Mersin Servet Tazegül spor salonunda yapıldı.
Karaköprü'Den Orta Sahaya Gurbetçi Takviyesi
Karaköprü'Den Orta Sahaya Gurbetçi Takviyesi
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyespor orta sahasını gurbetçi futbolcular Emre Demir ve Ömer Faruk Kalmış ile güçlendirdi.
Urfaspor'un Petrol İhalesi İptal Edildi
Urfaspor'un Petrol İhalesi İptal Edildi
​Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor Kulübü tarafından düzenlenen ‘İmar planına uygun olarak akaryakıt ve LPG istasyonu ile ticaret alanı yapımı ve işletilmesi’ kiralama işi ihalesi, rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle ihale komisyonu tarafından iptal edildi. Söz konusu ihale, 23 Ocak Salı günü saat 10.30’da yeniden yapılacak.
​STK’lar Şanlıurfaspor İçin Toplandı
​STK’lar Şanlıurfaspor İçin Toplandı
Sivil toplum kuruluşları, Şanlıurfaspor’un başarısı için bir araya geldi. Çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı toplantıda, Şanlıurfaspor’un borçlarının çözülmesi ve kulübe kalıcı gelirin nasıl sağlanabileceği konuşuldu.
2 Taze Kan Daha Karaköprü'de!
2 Taze Kan Daha Karaköprü'de!
3. ligde mücadele eden Karaköprü Belediyespor, 11 Nisanspor’dan 18 yaşındaki Hasan Basri Mest ve 20 Yaşındaki genç kaleci Muhammed Fatih Doğan’ı kadrosuna kattı.
Tandoğan'dan Açıklama,Çok Önemli Urfalılar...
Tandoğan'dan Açıklama,Çok Önemli Urfalılar...
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, taraftarlardan takımlarına destek olmalarını istedi.
Yozgatlı Hızlı Başladı...
Yozgatlı Hızlı Başladı...
TFF 3. Liginde mücadele eden Karaköprü Belediyespor, Şanlıurfaspor’dan Rıdvan Bingöl ve Oğuzhan Acar’ı kadrosuna kattı. Yeni transferler Kırmızı Siyahlı ekibin Antalya’daki kampına katıldı.
Urfaspor'u Karıştırmıştı,Yeni Takımı Belli Oldu...
Urfaspor'u Karıştırmıştı,Yeni Takımı Belli Oldu...
Kulüp Başkanı Emin Yetim tarafından darp edildiğini öne sürerek, Şanlıurfaspor'la yollarını ayıran Trabzonlu forvet oyuncusu Mertcan Çam'ın Bandırmaspor kulübüyle anlaştığı bildirildi.
2012'de Temeli Atılmıştı,Erbaş Dualarla Açtı...
2012'de Temeli Atılmıştı,Erbaş Dualarla Açtı...
Urfa'da Aralarında Sistem Değişiyor...
Urfa'da Aralarında Sistem Değişiyor...
Kete Sağanak Yağmurun Sele Dönüştüğü Köyde İncelemelerde Bulundu
Kete Sağanak Yağmurun Sele Dönüştüğü Köyde İncelemelerde Bulundu
Akar,Özel Uçakla Urfa'ya Geldi!
Akar,Özel Uçakla Urfa'ya Geldi!
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İkindi
15:26
Akşam
17:51
Yatsı
19:09
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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