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Bu haber 26 Ocak 2018 15:17:32 Tarihinde eklenmiştir.

Kasım Gülpınar'dan Zeytin Dalı Harekatına İlişkin Açıklama,ABD...

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "ABD ve Avrupa ülkelerinin terör örgütü PYD/PKK konusundaki görüşlerini daha net bir şekilde ifade etmelerini bekliyoruz." dedi.

Kasım Gülpınar'dan Zeytin Dalı Harekatına İlişkin Açıklama,ABD...

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin harekata ilişkin dış ülkelerin değerlendirmesinden çok kendi hedefi doğrultusunda kararlı adımlar attığını belirten Gülpınar, "Afrin ve çevresindeki yapılanmanın sadece Amerika'nın değil birçok Batılı devletin ciddi etkisi ve payı ile oluştuğu bir gerçektir. En basiti bir PYD/PKK konusunda DEAŞ'a karşı bir laiklik savaşçısı olarak dünyaya lanse edilmeye çalışılan bir durum var, geçmişte biz bunların hepsine şahit olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile dünya kamuoyunda farklı bir sürecin kapısını araladığına dikkati çeken Gülpınar, gelişmelerin Türkiye'nin lehine ilerlediğini anlattı.

Harekata ilişkin farklı ülkelerden farklı yaklaşımların geldiğini aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"Yeni bir süreçle karşı karşıyayız şu anda. Batı'dan bazı açıklamalar geliyor, bunu net bir şekilde muhataplarla yüz yüze de görüşerek detaylarını da anlamak lazım. Hollanda'nın 'PYD masum değil' açıklaması çok manidardır, bunun üzerinde özellikle durmak lazım. Önümüzdeki günlerde bu tür açıklamalar daha da net olacak. ABD ve Avrupa ülkelerinin terör örgütü PYD/PKK konusundaki görüşlerini daha net bir şekilde ifade etmelerini bekliyoruz."

"ABD, fitili ateşledi"
Kasım Gülpınar, harekatın ardından dış ülkelerin PYD/PKK'ya yönelik bakış açılarını değiştirip değiştirmediğinin ya da ne ölçüde farklılaştığının iyi sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle Amerika'nın harekatın gidişatıyla ilgili kilit ülkelerin başında geldiğine işaret eden Gülpınar, "PYD/PKK'ya silah gönderen, oradaki unsurları eğiten ve mühimmatlar ile strateji belirleyen bir ülkedir. Amerika'nın NATO üyesi bir ülke olarak da tavır ve tutumları önemlidir. Zeytin Dalı Harekatı'nın fitilini ateşleyen de yine Amerika'nın '30 bin kişilik sınır birliği' oluşturmaya yönelik girişimidir, çok ilginç bir açıklamadır, detayları iyi düşünülmelidir." şeklinde konuştu.

"ABD yıllar önceki sözümüze geldi"
Gülpınar, Türkiye'nin yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'de güvenli bir bölgenin oluşturulmasına yönelik dünya kamuoyuna farklı platformlarda çağrıda bulunduğunu ancak karşılık göremediğini vurguladı.

Şu anda ABD'nin sınır güvenliğinden bahsetmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Gülpınar, "Suriye sınırında en başta bir güvenlik şeridi oluşturulmuş olsaydı bu tür sıkıntılar ile karşılaşılmazdı. Geçmişte bizim dediklerimiz dinlenebilir, güvenli bölge oluşumuna destek sunulabilirdi, ABD bizim yıllar önceki sözümüze şimdi geldi. Sınırımızın dibine bu kadar silah yığacaklarına ve tırlar dolusu modern silahların gönderilmesiyle orada bir kaosa sebep verecek adım atacaklarına önerilerimizi dinleyebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dibinde dizayna çalışılıyor"
Türkiye'nin adeta burnunun dibinde çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıldığına dikkati çeken Gülpınar, şunları kaydetti:

"Karşımızdakilerin ellerindeki roketinde kimler tarafından verildiği herkes tarafından biliniyor, bizim endişelerimiz de bizi haklı çıkarıyor. Bu harekatın ne kadar haklı olduğunu da adeta teyit ediyor. Bu harekat bugün olmazsa yarın olacaktı zaten. Burnunuzun dibinde bu kadar ağır silahlar ve mühimmatlarla donanmış bir ülke değil, ordu değil, devlet değil bu terörist yapısı nedir ve ne yapılmaya çalışılıyor? Herkesin bunu iyi anlaması lazım. Devlet olsa devlet denir, ülke deseniz ortada ülke yok, oradan buradan toparlanmış, devşirilmiş bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. Resmen bir örgütü vuracağım diye başka bir örgütü besliyorlar. Böyle bir şey olamaz örgütler eliyle Türkiye'nin dibinde dizayn yapılmaya çalışılıyor. Bu ne zamana kadar sürecek ve ne olacak, Türkiye bundan ne kadar etkilenecek. 10 bin kilometre uzaktan gelip burada dizayn yapan Amerika'yı etkileyen bir şey yok ki amaç nedir, Amerika sınırında bir tehlike veyahut endişe mi var? Yok tabii ki, şimdi kimse bunu sorgulamıyor. "

Kamuoyunun Amerika'nın özellikle Türkiye sınırında ne işinin olduğunu ve kimlerle iş birliği yaptığını iyi değerlendirmesi gerektiğini aktaran Gülpınar, Türk halkının harekata gösterdiği büyük desteğin dünyaya en büyük cevap olduğunu sözlerine ekledi.
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