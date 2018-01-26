Emitt Fuarında Göbeklitepe Ve Çiğköfteye Büyük İlgi

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen EMİTT Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açılan Şanlıurfa standı, Göbeklitepe maketi, Harran, Balıklıgöl, Mozaik müzesi görselleri, yöresel el sanatları, çiğköfte, acı kahve ve çay ikramı ile ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, belediyeler ve özel sektör turizm işletmelerinin birlikte katıldığı fuarda belli aralıklarla yoğrulan çiğköftenin tadına bakmak için ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturuyor.Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili aynı zamanda bir Urfa gurmesi olan Hasan Fehmi Hayırlı nezaretinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Müslüm Yıldız tarafından yoğrulan çiğköfteden yemek için yaklaşık kırk dakika bekleyen ziyaretçiler, tadına baktıkları çiğköfteyi mükemmel bulduklarını ifade ettiler.Gün boyu yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Şanlıurfa standını, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Şanlıurfalı sanatçı Mahmut Tuncer, Adıyamanlı sanatçı Yunus Bülbül gibi isimler de ziyaret etti.Şanlıurfa standına gelen ziyaretçilere katılımcı kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan tanıtım materyalleri ve özel olarak hazırlanmış ambalajlı Şanlıurfa fıstığı da hediye ediliyor.28 Ocak 2018 Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek olan fuarda Şanlıurfa, ulusal ve uluslararası turizm şirketlerine ve farklı organizasyonlara tanıtılarak, büyük bir kazanım elde edecek.