Bakanlar Urfa'da...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bazı açılış, temel atma ve toplantılar için Şanlıurfa’ya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı, Şanlıurfa Havalimanında karşıladı.Karşılamanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Akyürek ve Mehmet Ali Cevheri, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve il protokolü, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü Uygulamalı Sosyal Tesisleri ile hayırsever iş adamı Mehmet Diş tarafından yaptırılan Hz. Ömer Camiinin açılış törenine katıldı.Açılıştan sonra tesisleri gezen Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, tesis içerisindeki iş atölyelerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tesisteki fırında ekmek pişiren Fakıbaba, iş yurdu uygulamalı tesislerinin hükümlülerin meslek edinmesinde önemli olduğunu kaydederek hayırlı olmasını diledi.Açılış töreninin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına geçen heyet, burada Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan ile bir süre görüştükten sonra Şanlıurfa Valiliğine geçti.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında Vali Erin ile bir süre görüştü.Vali Erin ve Bakan Fakıbaba, ziyaretin anısına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a çeşitli hediyeler takdim ettikten sonra valilik ziyareti sona erdi.