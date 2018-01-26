Önen, Şanlıurfa’yı unutmuyor

Büyükelçi Emin Önen, bugün Kırgızistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Azamat Usenov ve Bahreyn’in Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Anwar Yusuf Alabdulla’ya nezaket ziyaretinde bulunarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.Büyükelçi Önen, Çin’in bir önceki Ankara Büyükelçisi ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng ile de akşam yemeğinde bir araya gelip iki ülke ilişkilerini ele aldı.2018 yılının da Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması hesabıyla, Türkiye’nin çeşitli illeriyle birlikte Şanlıurfa’ya da turistik gezi ve yatırım yapmaya davet ettiklerini belirten Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Çin’de Türkiye Turizm Yılı etkinliklerini başlattık. Türkiye’yi Çin’de tanıtmak için büyük bir fırsat. Yılda yaklaşık 300 bin civarı Çinli turist ağırlıyoruz, ama iki ülke arasında konulan hedef, en az 1 milyon Çinli turist olması. Bizde Türk ev sahibi olmamız noktasında böyle bir start verdik ve başlattık. Çinlilere Türk mutfağımızın lezzetlerinden, ebru sanatımızdan bahsettik ve gösterdik. Bu bir başlangıç. Yıl içinde inşaallah 80 tane projeyle Çinli misafirlerimizin huzurunda olacağız. Amacımız bu yıl içinde onlara ne kadar tanıtım yaparsak 500 bin, 600 binlere ulaşmak ve ondan sonra akabinde de 1 milyon Çinli turisti Türkiye’de ağırlamaktır” dedi.Büyükelçi Önen, “Türkiye’de İstanbul’dan başlayıp bütün bölgeyi, en çok Kapadokya’yı merak ediyorlar. Konya’yı merak ediyorlar, Denizli’yi, Pamukkale’yi çok fazla ziyaret ediyorlar. Artık bu yeni destinasyonlara biz Urfa’yı da ekliyoruz. Yeni destinasyonlara biz Urfa’yı da ekliyoruz. Urfa bildiğiniz gibi dünyanın en eski bir şehri. 12 bin yıllık bir şehir. Bu anlamda bütün Çinli turistler Türkiye’de çok rahat edecekler inşaallah. Hem mutfağımızı çok seviyorlar, hemde tarihi anlamda büyük güzellikler sunuyor Türkiye’miz. İnşaallah 2018 iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine büyük katkıda bulunacağına inanıyorum.