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Bu haber 26 Ocak 2018 13:49:35 Tarihinde eklenmiştir.

Bosna Hersek'ten gelen Etlerde 'E.Coli 0157' Hastalığı Tespit Edildi

Türkiye’nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığı ile Bosna Hersek’ten ithal ettiği 20 ton (20 bin 43 kilogram) sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı hastalık olduğu ortaya çıktı...

Bosna Hersek'ten gelen Etlerde 'E.Coli 0157' Hastalığı Tespit Edildi

Türkiye’nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığı ile Bosna Hersek’ten ithal ettiği 20 ton (20 bin 43 kilogram) sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı hastalık olduğu ortaya çıktı. Etlerin, laboratuvar incelemesinin sonuçları beklenmeden piyasaya sürüldüğü anlaşıldı. 

Odatv’nin bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre Kapıkule sınır kapısından giriş yapan 20 ton sığır karkas etindeki hastalık, sınır kapısından giriş yaptıktan sonra tespit edildi. 

24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan hayvanların tahlil sonuçları, 29 Ağustos’ta belli oldu. Tahlil sonuçlarına göre raporda, insan sağlığına zararlı, “E.coli O157” hastalığı tespit edildi. Bu hastalık tıp dünyasında bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakteriler arasında değerlendiriliyor. 

Hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü uyarıldı. Kurum, bunun üzerine İstanbul Depo Müdürlüğü’ne, Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü’ne, Sincan Et Kombinası Müdürlüğü’ne ve Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü’ne, “Analizi uygun çıkmayan emtialar” başlığı altında bir yazı gönderdi. 

Yazıda, Bakanlar Kurulu kararıyla MUJANOVİCİ firmasından alınan etler hatırlatılarak, “Bu ithalat sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan tırlardan alınan numunelerde E. Coli O157 pozitif çıktığı ve insan gıdası olarak tüketimin uygun bulunmadığı başkanlığımıza bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı. 

Yazının devamında ise etlerin imha edilmesi istendi. İşte Türkiye Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yazının son paragrafı: 

“Söz konusu uygunsuz emtiaların, deponuzun bağlı olduğu belediyeye ait imkanlar dahilinde imhası, imkan bulunmayan durumlar için ise Erzincan Et Kombinası rendering tesislerinde imhası için gerekli hazırlıkların yapılması, imha takviminin belirlenmesi ve tarafımızca imha komisyonu oluşturulması için yapılan programın Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.” 

Bitmedi! Sorun şu ki; tahlil sonuçları beklenmeden vatandaş zehirlendi. Hastalıklı etler, analiz sonuçları beklenmeden iç piyasaya sürüldü. 29 Ağustos’ta hastalık tespit edilmesine karşın imha yazısı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Alım ve Üretim Dairesi Başkanı Mustafa Sami Cüceloğlu imzasıyla 5 ay sonra, 5 Ocak 2018’te yazıldı. 

BAKANIN HASTALIKLI ETTEN HABERİ YOK MU 

Ağustos ayında hastalığın tespit edilmesinden 3 ay sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, Hürriyet’ten İpek Özbey’e bir röportaj verdi. 

27 Kasım 2017 tarihinde yayımlanan röportajda Bakan Fakıbaba, ithal edilen karkas etlerle ilgili “Sağlık açısından bir problem yok diyorsunuz, doğru mu”sorusuna şu yanıtı verdi: 

“Benim şüphem yok. Bakın binlerce insanız. Herkes sizin kadar başarılı olabilir mi ya da dürüst. Ben dürüst bir hekimim ama bütün hekimler dürüsttür diyebilir misiniz? Arada dürüst olmayanlar çıkabilir. Ama mümkün olduğu kadar riski sıfıra indirmek bizim görevimizdir. Arada kaçan olabilir, bu burada da olabilir, yurt dışında da olabilir.” 

Yoksul vatandaşların bu etleri yemesi için ithal ettiklerini belirten Bakan Fakıbaba, röportajdaki, “Siz yiyebiliyor musunuz” sorusuna da “Tabii ki. Vatandaşa yedirdiğim eti ben de yiyorum. Eşim gidip marketten alıyor. Bu arada eşim çok güzel yemek yapar, o bu ete onay verdi” diyerek yanıt veriyor. 


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