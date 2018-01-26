Niyazi Yanmaz Basın Toplantısı Düzenledi

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz’ın bu haftaki basın toplantısının gündeminde Afrin ve Urfa’nın sorunları vardı. En önemli sorunlardan bir tanesinin kadın cinayetleri, aile içi şiddet, cinayetler olduğunu ve istatistiki verilerde Urfa’nın listenin kaçıncı sırasında yer aldığından üzüntü ile bahsetti.Türkiye istatistik araştırmaları yapılırken Urfa’nın kötü araştırma listelerinde ilk sıralarda yer almasından dem vuran Yanmaz, “Şiddette, kadın cinayetlerinde, boşanmalarda, istismarlarda Urfa’nın ilk sıralarda yer alan bir şehir. Bu nasıl bir gidişattır. Bunun hiç mi sorumlusu yok? Kendi ahlaki değerlerimizi yaşadığımız sürece bu tür olaylar olmayacak” açıklamalarında bulundu.Özellikle kadına şiddetin fazla olduğu Urfa’da, sayının bu kadar fazla olmasının nedenlerini açıklarken dinimizden örnekler veren Niyazi Yanmaz, “hadislerde geçen kadını koruma, kadına sahip çıkmanın ne kadar hayırlı bir şey olduğunu peygamberlerimiz yüzyıllar öncesinden bildirmişken neden kadına şiddete başvuruyoruz” ifadelerini kullandı.“Eğitimde perişan durumdayız. Uyuşturucu bağımlılığında, işsizlikte, moral bozukluğunda, trafikte, güvende perişan durumdayız. Biz nasıl bir toplum olduk?” diyen Mustafa Niyazi Yanmaz Urfa yöneticilerinin vurdumduymazlığından dem vurdu. Urfa’nın o kadar problemi, çözülmesi gerek o kadar sorunu varken siyasilerin lüks içinde vurdumduymaz bir şekilde zamanlarını geçirdiğini de vurguladı.Büyükşehir Belediyesinin 1 buçuk katrilyon borcu olmasının sebebi lüks takıntılarından kaynaklandığını söyleyen Yanmaz, “o kadar işsiz, fakir fukara varken Urfa’ya ziyarete gelen misafirleri 5 yıldızlı otellerde ağırlamaları doğru bir davranış değil. Bu paralar hep vatandaşın kesesinden çıkıyor. Lüks, israf ve savurganlık içerisinde olan belediye başkanlarımız var. Belirli bir isim vermiyorum ama Urfa olarak bu durumdayız.” Dedi.Bu tarz sorunlarda halkın sesinin çıkmadığını vurgulayan Yanmaz, “Bizler bu sorunları gündeme getirdiğimizde, neden muhalefet oluyorsunuz diye tepki görüyoruz. Biz bunları sizin hakkınızı savunmak için dile getiriyoruz.” Açıklamasında bulundu.Basın toplantısını sonlandırmadan önce Saadet Partisi olarak Türkiye’nin Afrin’e girmesini desteklediklerini dile getirirken “Allah Mehmetçiklerimiz yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.