Urfalı Vekilden Şok Tweet!

Afrin Harekatı 80 milyondan destek aldı. Mehmetçik, mazlumların dualarıyla her gün destan yazdı. Mehmetçik vatan uğruna Afrin'de savaşırken CHP'li Mahmut Tanal'ın söylemleri şaşırtmadı. Tanal Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasına ‘cinayet' derken teröristleri yok eden Türk askerine ‘katil' damgası vurmaya çalıştı.Türkiye'nin sınırlarını korumak için düzenlediği sınırötesi operasyonu ‘savaş' olarak değerlendiren Tanal sosyal medyada “Barış istemek her insanın hakkıdır. Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir.” İfadelerini kullandı.İşte o tweet;