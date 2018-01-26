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Bu haber 26 Ocak 2018 11:20:31 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba'ya Zor Soru,Neden 5 Ay Beklendi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basına yansıya hastalıklı et iddiaları konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya önerge verdi, “Hastalıklı etler hangi şehirlerde, nerelere dağıtılmıştır? Etlerin imhası için neden 5 ay beklediniz?” sorularını yanıt verilmesini istedi.

Fakıbaba'ya Zor Soru,Neden 5 Ay Beklendi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basına yansıya hastalıklı et iddiaları konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya önerge verdi, “Hastalıklı etler hangi şehirlerde, nerelere dağıtılmıştır? Etlerin imhası için neden 5 ay beklediniz?” sorularını yanıt verilmesini istedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Çakırözer, hükümetin et ithalatı politikaları kapsamında Kapıkule sınır kapısından giriş yapan 20 ton sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı, ‘E.coli O1577’ bakterisine rastlandığı ve söz konusu etlerin imhası için 5 ay bekletildiğinin belgeleriyle birlikte basında yer aldığını hatırlattı.

Ülkeye girişi yapılan etlerin analiz sonuçları beklenmeden iç piyasaya sürüldüğü iddialarının doğru olup, olmadığını soran CHP’li Utku Çakırözer, Bakan Fakıbaba’ya şu soruları yöneltti:

“Bu iddialar doğru ise zararlı E.coli O157 hastalığının tespit edilen bu etler hangi şehirlerde, nerelere dağıtılmıştır?

Söz konusu ithal etlerde 29 Ağustos 2017 tarihinde hastalık tespit edilmesine rağmen imha yazısı için neden 5 ay beklenilmiştir?

Hastalıklı etlerin ne kadarı yurttaşlar tarafından tüketilmiş, ne kadarı imha edilmiştir?

Bu etlerin Türkiye’ye girişi, etlerde hastalık tespit edilmesine rağmen dağıtımının yapılması ve imha sürecinde yaşanan 5 aylık gecikmede sorumluluğu bulunan kurum, kuruluş ve kişilere ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır, başlatılacak mıdır?

Yaşanan bu skandala ilişkin ne düşünüyorsunuz, hastalıklı etlerin piyasaya sürülmesinden kendinizi sorumlu tutuyor musunuz?”

Hükümetin et ithalatı kararları doğrultusunda hangi ülkelerden, ne kadar et ithali yapılmıştır? İthal etlerin ne kadarında hastalık rastlanmış, ne kadarı yurttaşlara dağıtılmıştır? Yaşanan bu skandal sonrasında hükümetiniz et ithalatı politikasında herhangi bir değişikli yapılması söz konusu mudur?”

Kaynak: Gıda Hattı
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Fakıbaba'ya Zor Soru,Neden 5 Ay Beklendi?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basına yansıya hastalıklı et iddiaları konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya önerge verdi, “Hastalıklı etler hangi şehirlerde, nerelere dağıtılmıştır? Etlerin imhası için neden 5 ay beklediniz?” sorularını yanıt verilmesini istedi.
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