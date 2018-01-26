Fakıbaba'ya Zor Soru,Neden 5 Ay Beklendi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basına yansıya hastalıklı et iddiaları konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya önerge verdi, “Hastalıklı etler hangi şehirlerde, nerelere dağıtılmıştır? Etlerin imhası için neden 5 ay beklediniz?” sorularını yanıt verilmesini istedi.