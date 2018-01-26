Urfa Hangi Silahı Kullanıyor?

Diyarbakır’da 71, Adıyaman’da 41, Mardin’de 28, Batman’da 26, Siirt’te 15, Kilis’te 10, Şırnak’ta 8 silahlı şiddet basına yansıdı.
Ölüm ve yaralanma rakamlarında 2017 yılının cinayet haritasında ilk 11’inde Urfa 7. sırada
1 – İstanbul (245 ölü, 316 yaralı)
2 – Adana (123 ölü, 195 yaralı)
3 – İzmir (114 ölü, 91 yaralı)
4 – Antalya (101 ölü, 103 yaralı)
5 – Gaziantep (87 ölü, 115 yaralı)
6 – Konya (84 ölü, 168 yaralı)
7 – Urfa (80 ölü, 153 yaralı)
8 – Ankara (67 ölü, 187 yaralı)
9 – Bursa (66 ölü, 85 yaralı)
10 – Samsun (61 ölü, 223 yaralı)
11- Sakarya ( 49 ölü, 113 yaralı)
Umut Vakfı’nın yayınladığı “Silahlı Şiddet Raporu” ile beraber İllerin eğitim düzeylerinin yer aldığı rapor da yayınlandı. Buna göre,
Şehirlere göre ortalama eğitim düzeyi en yüksek Ankara ve Eskişehir 8 yıl iken, en düşük Urfa ve Ağrı 5 yıl. Türkiye’nin eğitim ortalaması ise 7,6 yıl olarak belirlendi.
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