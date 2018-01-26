Urfa Hangi Silahı Kullanıyor?

Umut Vakfı'nın yayınladığı şiddet raporunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi 421 olay ile basına yansıdı. Antep’te bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 124 silahlı şiddet olayı basına yansırken, bölgede en çok şiddet olayının yaşandığı ikinci kent Urfa’da yüzde 31’lik artışla 98 olay basına yansıdı.Diyarbakır’da 71, Adıyaman’da 41, Mardin’de 28, Batman’da 26, Siirt’te 15, Kilis’te 10, Şırnak’ta 8 silahlı şiddet basına yansıdı.1 – İstanbul (245 ölü, 316 yaralı)2 – Adana (123 ölü, 195 yaralı)3 – İzmir (114 ölü, 91 yaralı)4 – Antalya (101 ölü, 103 yaralı)5 – Gaziantep (87 ölü, 115 yaralı)6 – Konya (84 ölü, 168 yaralı)7 – Urfa (80 ölü, 153 yaralı)8 – Ankara (67 ölü, 187 yaralı)9 – Bursa (66 ölü, 85 yaralı)10 – Samsun (61 ölü, 223 yaralı)11- Sakarya ( 49 ölü, 113 yaralı)Umut Vakfı’nın yayınladığı “Silahlı Şiddet Raporu” ile beraber İllerin eğitim düzeylerinin yer aldığı rapor da yayınlandı. Buna göre,Şehirlere göre ortalama eğitim düzeyi en yüksek Ankara ve Eskişehir 8 yıl iken, en düşük Urfa ve Ağrı 5 yıl. Türkiye’nin eğitim ortalaması ise 7,6 yıl olarak belirlendi.