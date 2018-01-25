Suriyeliler Geri Dönecek mi?,İşler Değişti...

Bu haber 25 Ocak 2018 17:34:36 Tarihinde eklenmiştir.

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk kez gündeme getirdiği sayıları 3.5 milyonu aşan Suriyelilerin evlerine gönderileceği açıklamalarını köşesine taşıdı.Muratoğlu'nun "3.5 milyon Suriyeli ülkesine geri döner mi?" başlıklı yazısı özetle şöyle: