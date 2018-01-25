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Bu haber 25 Ocak 2018 17:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

Büyük Çıkmazdayız,Urfalılardan Destek Bekliyoruz...

Kulüp Başkanımız Emin Yetim, transfer yasağını halen çözemediklerini belirterek, “Bu konuda Sayın Bakanımızdan, Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ilçe belediyelerinden destek bekliyoruz” dedi.

Büyük Çıkmazdayız,Urfalılardan Destek Bekliyoruz...

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfasporumuzda, eski oyunculara olan 3 Milyon 985 Bin TL’lik borçtan dolayı transfer edilen yeni oyunculara lisans çıkarılamıyor. Kulüp Başkanımız Emin Yetim, konuyla ilgili bugün basın toplantısı düzenledi. GAP Vadisi Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, As Başkan ve Basın Sözcüsü Reşat Toprak, Genel Sekreter İbrahim Halil Haktankaçmaz, As Başkanlar Ahmet Bulut ile Feyad Güllü katıldı.

Şanlıurfaspor olarak sezon başından bu yana çok ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Yetim, “Sezon başında da 2 defa transfer yasağıyla karşı karşıya kaldık ve bunları o zaman çözdük. Lige başladıktan sonra da 3 puan silme ile karşı karşıya kaldık, Allah’a çok şükür bize verilen destekle onu da atlattık” dedi.

“3 Milyon 985 Bin TL para ödeme yapmamız lazım”

Yetim, Şanlıurfaspor’un şuanda ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu vurgulayarak, “Devre arasında teknik heyetimizin raporu doğrultusunda verim alamadığımız futbolcularla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Bunlarla ilgili herhangi bir ödememiz yok, karşılıklı olarak sözleşmeleri feshettik. 9 Oyuncuyla yollarımızı ayırdıktan sonra mecburen yeni transferler yaptık, şuana kadar 5 transfer yaptık. Bu oyunculardan biri eski oyuncumuz olduğu için lisans çıkardık ancak diğer oyuncularımıza transfer yasağından dolayı lisans çıkaramadık. Transfer yasağını kaldırmak için 3 Milyon 985 Bin TL para ödeme yapmamız lazım. Bu ödeme yapılmadığı takdirde transfer yasağı kalkmayacak ve yeni transfer yapamayacağız, lisans da çıkaramayacağız. Bununla ilgili Bakan Bey’le, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birkaç gündür görüşmeler yapıyoruz. Sayın Valimizden, ilçe belediye başkanlarımızdan da bu konuda desteklerini istedik” diye ifade etti.

“Yönetim olarak 4 Milyon 293 Bin 820 TL destek verdik”

Transfer yasağını yönetim kurulu olarak aşma gibi bir güçleri olmadığını ifade eden Yetim, açıklamasında şunları kaydetti;

“Biz yönetim olarak daha önce Şanlıurfaspor Kulübüne 4 Milyon 293 Bin 820 TL destek verdik. Bu durumda 3 Milyon 985 Bin TL’yi de yönetim olarak tek başımıza verme gibi bir gücümüz yok. Bakanımızdan, Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, ilçe belediye başkanlarımızdan bu konuda destek istedik, bu sorunu çözeceklerine inanıyoruz. Şuana kadar bu konuda verilen herhangi bir maddi destek yok. Sabah Sayın Valimiz, Belediye Başkan vekilleriyle toplantı yaptı ve işin ciddiyetini anlattı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanları Sayın Valimize Urfaspor’a bu konuda destek vereceklerini söyledi. Bununla ilgili inşallah yarına kadar bir gelişme bekliyoruz. Destek olunmadığı takdirde de çok büyük sıkıntılar yaşarız.”

Şanlıurfaspor Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük ise, transfer yasağının neden geldiğini anlatarak, geçmiş yönetimlerin yaptığı hatalardan dolayı bu borcun 3 Milyon 985 Bin TL’ye yükseldiğini belirtti.

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Spor
Büyük Çıkmazdayız,Urfalılardan Destek Bekliyoruz...
Büyük Çıkmazdayız,Urfalılardan Destek Bekliyoruz...
Kulüp Başkanımız Emin Yetim, transfer yasağını halen çözemediklerini belirterek, “Bu konuda Sayın Bakanımızdan, Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ilçe belediyelerinden destek bekliyoruz” dedi.
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