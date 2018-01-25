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Bu haber 25 Ocak 2018 17:26:07 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba Müjdeyi Verdi,Destekler Artıyor...

​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, lisanslı depoculukla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Fakıbaba Müjdeyi Verdi,Destekler Artıyor...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, lisanslı depoculukla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"AK Parti Hükümeti olarak 2005 yılında hayata geçirdiğimiz lisanslı depoculuk uygulaması, ürünlerin modern ve sağlıklı depolarda muhafaza edilmesini sağlayan, hasatla birlikte ihtiyaç duyulan depolama ve finansman imkânı getiren bir sistemdir.

Lisanslı depolar tarafından düzenlenen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile üreticiler, ürününü istediği zaman değerlendirebilmektedir. Böylelikle hem hasat zamanı üretime bağlı fiyat düşüşlerinden korunmuş olmakta hem de ileriki aylarda artan fiyatlardan yararlanmaktadırlar. Aynı şekilde sanayici ve tüccar da satın aldığı ürününü bu depolarda stoklayarak finansman imkânlarından faydalanmaktadır.

Hükümet olarak depoculuğun yaygınlaşması ve başta üreticilerimiz olmak üzere tarım piyasasının bütün aktörlerinin sistemden daha fazla istifadesi için devamlı ilave adımlar atıyoruz. Bu kapsamda lisanslı depolarla ilgili vergi ve Bağ-Kur prim kesintisi istisnaları getirdik.

Ayrıca lisanslı depolara teslim edilen ürünlere depo kira desteği vererek üretici, sanayici ve tüccarın lisanslı depolardan daha fazla istifadesinin önü açtık. Bu kapsamda;

  • Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için 3 TL/Ton/Ay,
  • Pamuk için 7 TL/Ton/Ay,
  • Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru kaysı, Antepfıstığı, Kuru üzüm, Kuru incir için 10 TL/Ton/Ay


depo kira desteği verdik.

Yine lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilerimize ELÜS karşılığında uygun şartlarda kredi imkânı sağladık. Bu kapsamda, üreticilere, Tarım Kredi veya Ziraat Bankası'ndan kredi kullanması halinde kredi faizinin % 50'si kadar indirim uygulanıyor.

Lisanslı depo yatırımlarının teşviki amacıyla 10 milyon TL'ye kadar yatırım kredilerinde % 75, işletme kredilerinde ise % 50 faiz indirimi sağlanıyor.

Tüm bu destek ve teşviklerle lisanslı depoculuk hızla gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Nitekim bugün itibarıyla lisanslı depo kapasitesi 1,9 milyon tona, şirket sayısı ise 42'ye ulaştı. Halen kuruluş izni almış olan 103 şirketin de faaliyete geçmesi halinde toplam lisanslı depo kapasitemiz katlanarak artacaktır.

Bunların yanı sıra TMO Genel Müdürlüğümüz, hem uzun dönemli kiralama garantili lisanslı depo projesi ile hem de lisanslı depolar üzerinden alım garantisi vererek depoculuğun yaygınlaşmasını sağlıyor. 

Mevcut desteklerimize ilave olarak 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile üretici, üretici birliği ve kooperatifler için ilave destekler getirdik. Bu kapsamda;

  • 6 aya kadar olan depo kira desteklerini, hububat için 3 TL'den 6 TL'ye, fındık için 10 TL'den 20 TL'ye, pamuk için 7 TL'den 14 TL'ye yükselttik.- 
  • Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'yi geçmemek üzere nakliye desteği verilecek,
  • Lisanslı depoya teslim edilecek ürünlerin depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analizler için parti başına 25 TL'yi geçmemek üzere analiz ücreti desteği verilecek.


Hükümetimiz tarafından verilen bütün bu destek ve teşvikler ile lisanslı depoculuk, üreticilerimiz için çok daha cazip hale getirildi. Örneğin bir çiftçimiz, ürettiği 20 ton buğdayı, lisanslı depo üzerinden pazarladığında vergi istinası, nakliye, kira ve analiz ücreti gibi desteklerle, asgari 1.000 TL gibi ilave kazanç elde ediyor. Bu da ortalama 6 ha alanda buğday üreten çiftçi için ürün gelirine % 5 ila % 10 arasında bir ilave kazanç anlamına geliyor.

Önümüzdeki dönemde lisanslı depoculuk sisteminin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda hem Hükümet hem de Bakanlık olarak üzerimize düşen görevi artırarak devam ettireceğiz."



 
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Ekonomi
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