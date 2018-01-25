18 Yaş Sınırı Urfa'da Ne Zaman Uygulamaya Girecek

Batman’da “Bu kuaföre 18 yaşından küçüklere gelin saçı yapılmaz” yazısı asıldı. Uygulama Batman ‘da yaşayan çocuk yaşta evlendirilmiş, daha sonrasında ise kendi ayakları üzerinde durmak için kuaförlük mesleğini icra ederek, kendi parasını kendi kazanan kadınlar tarafından başlatıldı.Cinsel istismar suçları ve şüpheli çocuk ölümleri gibi haberlerle gündeme gelen Batman’da böyle bir adımın atılması umut verici. Bu noktada asıl önemli olan şey ise bu uygulamanın Batmanlı çocuk yaşta evlendirilen kadınlar tarafından uyulamaya konulması."Biz kendimizi kurtaramadık belki ama çocuklarımızı kurtarabiliriz" diyen Batmanlı bir kadın kuaför, “Bu kuaföre 18 yaşından küçüklere gelin saçı yapılmaz” uyarısını bütün kuaförlerin uygulaması gerektiğini vurguladı.Cinsel istismar, çocuk yaşta gelin haberlerinin yanından Diyanet’in kız çocuklarının 9 yaşında evlendirilebileceği açıklamalarından sonra içimizin iyice kararmıştı. Bu dönmelerde, görünüşte ufak ama özütünde büyük bir uygulama olan 18 yaş sınırı uygulaması Van ve Antep’te de hayata geçmişti.Urfa ve bütün Türkiye’de uygulanmasını umut ettiğimiz bu proje geleceğimiz için umut vadetme adına atılmış önemli bir adımdır. Urfa.com olarak Van, Antep ve Batman’dan sonra “Bu kuaföre 18 yaşından küçüklere gelin saçı yapılmaz” uyarısının Urfa’da da uygulanması için kuaförlerimize ön ayak olma niyetindeyiz.