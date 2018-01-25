Urfa'da Dedaş Ekibine Linç Girişimi

Dicle Elektrik, kaliteli ve kesintisiz elektrik verebilmek için kayıt dışı kaçak elektrik kullanımına karşı mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürürken, zaman zaman hizmet binaları veya çalışanlarına yönelik saldırılar yaşanıyor. Bu çirkin saldırılardan biri de Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde gerçekleşti.

Dicle Elektrik Dağıtım Ergani İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, kaçak kontrol ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen Elazığ yolundaki bir lokantaya yönetmeliklere uygun biçimde para cezası uygulandı.

10 Yakınıyla Hizmet Binasını Bastı

Kaçak elektrik kullanmaktan dolayı para cezası alan lokantanın sahibi Y.A. önce Dicle Elektrik Dağıtım’a gelerek uzlaşmak istediğini bildirdi. Uzlaşma için gerekli çalışma yapıldı, ancak Y.A., yapılan indirimi az bularak cezanın tümden silinmesini istedi. Kaçak elektrik kullanımının görüntülerle de sabit olduğu ve bu sebeple cezanın silinemeyeceği bildirilince öfkelenen lokantacı, öğlen saatlerinde yanına 10 kişiyi alarak Dicle Elektrik Dağıtım Ergani İlçe Şefliğinin Çermik karayolu üzerindeki hizmet binasına geldi. Hakaretler yağdırarak binaya giren kalabalık, çalışanları itip kakarak bilgisayarları, kapı ve pençeleri kırdı, masa ve sandalyeleri devirdi.

Yaşanan olay üzerine özel güvenlik görevlileri, saldırganları biber gazı ile dağıtmayı başardı. Bu sırada bir güvenlik görevlisi darp sonucu yaralandı. Dicle Elektrik Hukuk biriminin suç duyurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hilvan’da da Ekibe Saldırdılar

Bu arada kaçak taraması yapmak üzere Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Gölcük mahallesine giden kaçak kontrol ekibinden 2 Dicle Elektrik çalışanı, yaklaşık 25 kişilik bir gurubun saldırısına uğradı. Saldırıda kaçak ekibinden Ömer Yıldız ve yüzüne ve vücuduna aldığı darbeler ile yaralandı. Saldırı sırasında ekibe ait araç da hasar gördü.