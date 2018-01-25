Dicle Edaş'a Saldırılar Aralıksız Devam Ediyor...

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından sorumluluk bölgesindeki il ve ilçelerde gerçekleştirilen enerji nakil hatlarının yeraltına alınması yatırımıyla paralel uygulanan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına (ASOP) yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Cizre’de yaşanan saldırılardan sonra bu kez de Şırnak’ın Silopi ilçesinde, içerisinde abonelere ait sayaçların da bulunduğu panolar kundaklandı, 1 pano kullanılamaz hale geldi.

Dicle Elektrik tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ‘Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ne uygun sürdürülen yeni yatırımlar çerçevesinde enerji kalitesini artırarak kesintileri asgariye indirecek Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına yine bir saldırı düzenlendi. İl veya ilçelerde enerji nakil hatları yeraltına alınırken yerleştirilen bu panolara, bu hattan beslenen abonelerin sayaçları da yerleştiriliyor. Bu sayede hatta ve sayaca müdahale edilemiyor, böylece kayıt dışı kullanım yapılamıyor.

Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen bu yatırımlarla kayıt dışı elektrik kullanamayacağını anlayan kişi veya kişiler yatırımları hedef almaya başladı. Geçtiğimiz Aralık ayında Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Elektrik tarafından kurulan 46 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu kırıldı. Sistematik biçimde gerçekleşen bu saldırıların önlenebilmesi, faillerin bulunması için Dicle Elektrik, Şırnak Valiliği başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın tüm yerel birimlerine de başvuruda bulundu.

Sorumlu Vatandaşlar Saldırılara Tepkili

Daha Cizre’deki saldırıların failleri aranırken, bu kez Şırnak’ın Silopi ilçesindeki kurulan çok sayıda Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu kimliği belirsiz kişilerce yakılmak istendi. Panoların bir kısmı zarar görürken, bir tanesi kullanılamaz hale geldi. Söz konusu saldırı nedeniyle, elektrik ölçüm sayaçları bu panoda yer alan 55 ev enerjisiz kalarak mağdur oldu. Karanlıkta kalan vatandaşlardan isminin açıklanmasını istemeyen A.S., ‘’Elektriklerimiz artık kesilmeyecek diye sevinirken, elektriksiz kaldık. Ne diye panolara saldırıyorlar anlayamıyorum. Bunlar için onca para harcanıyor, bizim gibi borcunu düzenli ödeyen, kaçak kullanmayanlar daha iyi elektrik alsın diye yapılıyor. Ama ya yıkıyorlar, ya yakıyorlar. Kaçak elektrik kullanmak isteyenler yüzünden biz mağdur oluyoruz. Bu Allah’tan bize reva mıdır?‘’ diyerek tepki gösterdi.

Bu arada, panoları yakmak isteyenlerin yakalanabilmesi için Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.