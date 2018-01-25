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Bu haber 25 Ocak 2018 15:07:21 Tarihinde eklenmiştir.

"Çok Seviyorum Abi"

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo, yeni sevgilisi Yasemin Şefkatli ile önceki gece Maslak'ta görüntülendi.

İbrahim Tatlıses'in aşık olunca romantikleşen oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü sadece kutlamakla kalmadı. Önce sosyal medya hesabından duygusal bir yazı paylaşan İdo Tatlıses, sonra sevgilisinin şerefine özel bir parti düzenledi.
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"ÇOK SEVİYORUM ABİ"

Yasemin Şefkatli'ye özel tasarım bir yüzük hediye eden İdo Tatlıses, gecenin sonunda mekandan çıkarken, 'Çok seviyorum abi' dedi. Evlilik sorularına da cevap veren Tatlıses, Yasemin'den evlilikle ilgili bir ışık beklediği imasında bulundu.
İdo Tatlıses'ten sevgilisine sürpriz parti

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Magazin
"Çok Seviyorum Abi"
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo, yeni sevgilisi Yasemin Şefkatli ile önceki gece Maslak'ta görüntülendi.
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