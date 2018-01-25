Yetim’den Afrin Operasyonuna destek

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine ‘Zeytin Dalı’ adıyla yapılan operasyona destek verdi. Ülkemizin sınır bölgelerinde masum insanları katleden ve milletimizin güvenliğine de tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmalarının beklenemez olduğunu vurgulayan Yetim, “Türkiye olarak tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olmakla birlikte, ulusal güvenliğimizi korumak ve coğrafyamızdaki barışa ve huzura da öncülük etmek hem meşru hakkımız hem de tarihi sorumluluğumuzdur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütlerini bölgeden temizleyerek sınırlarımız içinde ve komşu coğrafyada güvenliği tesis etmek üzere görev başındadır. Fırat Kalkanı ile başlayan ve terör koridoru oluşturulmak istenen bölgedeki Afrin operasyonuyla terör örgütleri ile destekçilerine gereken cevabı en etkin şekilde veren Türkiye, komşu coğrafyadaki mazlumları da korumaya ve şefkat elini onlara uzatmaya devam edecektir” dedi.

Operasyondan acı haberler aldıklarını da vurgulayan Yetim, şehit olan askerlerimize başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zamanki gibi dimdik yanındayız. Dualarımız ve desteğimiz kahraman Mehmetçiğimiz ile birliktedir.”