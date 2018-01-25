Şanlıurfa, İstanbul’dan Dünyaya Tanıtılıyor

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde Şanlıurfa kamu kuruluşları ve turizm işletmeleri ortaklığında açılan tanıtım standı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.Fuarın açılış programına Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Mithat Şengöz, Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Necmi Karadağ, Haliliye Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Abdülkadir Kırıcı, Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Atik Sahil, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Hasan Fehmi Hayırlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanı M. Cüneyt Ateş, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği Genel Sekreteri Kamil Türkmen katıldı.Şanlıurfa’yı Türkiye’ye ve tüm dünyaya tanıtmak için yapılan çalışmalardan biri olan EMITT Uluslar arası Fuarına Şanlıurfa’daki kamu kuruluşları ve özel sektör birlikteliği ile iştirak ettiklerini belirten Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, “Dünyanın beşinci büyük turizm fuarlarından birine Şanlıurfa’nın birlik ve beraberlik içerisinde katılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Fuar katılımında şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak, ilimizin turizmini geliştirmek, bağlantılar yapılmasını sağlamak için herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor. Dört gün sürecek fuardaki standımızı yerli ve yabancı onbinlerce kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Dilerim Şanlıurfamız için hayırlara vesile olur” diye konuştu.Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile ŞURKAV tarafından desteklenen fuar katılımında Şanlıurfa turizm işletmeleri de yer alıyor.Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 5. Salon 520 numarada ziyarete açılan Şanlıurfa standını ziyaret edenler, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi edinirken, yöreye özgü el sanatları örnekleriyle de tanışma fırsatı buluyorlar. Şanlıurfa standını ziyaret edenlere yöresel lezzetlerimizden çiğköfte ve çay ikram ediliyor.Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT’e konaklama turizmi, seyahat acenteleri, sağlık turizmi, ulaşım hizmetleri, organizasyon hizmetleri, ulusal ve uluslar arası tanıtma büroları, eğlence turizmi, finans ve sigorta denetim hizmetleri gibi kuruluşlar katılıyor.25-28 Ocak 2017 Tarihlerinde ziyaret edilebilecek fuarda ulusal ve uluslararası çok sayıda tanıtım organizasyonu gerçekleştiriliyor.