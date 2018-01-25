Sarhoş Doktor Polisi Böyle Tehdit Etti

Alkollü olduğu akşam polis çevirmesine yakalanan kadın doktor, aracını polisin üzerine sürdü. Çevirmeden kaçma girişiminde başarısız olunca polisleri tehdit etmeye başladı. Alkol muayenesi için cihazı üflemekte direten doktor. 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.Cezai işlem uygulandığı sırada polisleri tehdit eden Doktor E.G, "Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz devlet memuruyuz." Şeklinde konuştu.Antalya’da yaşanan bu olayın haber yapılmasının ardından basına da tehditler savuran E.G haberin ve olaya ilişkin videonun kaldırılması için ihtar yayınladı.Avukatları aracılığıyla internet haber sitelerini tehdit eder gibi ihtar gönderen Doktor E.G haberin ve videonun yayından kaldırılmasını istedi.Canımızı emanet ettiğimiz doktorların daha hassas olması gereken konularda topluma örnek davranış oluşturmayan bu doktorun haberini yayınlayıp ayık kafayla videosunu bir kez daha izlemesini tavsiye ediyoruz.Yaptığının bir hata olduğunu, görev başındaki memura hakaretten tutun da alkollü araç kullanmaya kadar daha birçok hatayı kabul edip özür dilemesi gereken doktorun haberini biz de yapıyoruz. Hatalı davranışlarda bulunan Doktor E.G’nin yaşanan o kadar hatalı hareketinden sonra doğru bir davranış sergileyerek polislerden ve basından özür dilemesini tavsiye ediyoruz.Haber Videosu DHA;