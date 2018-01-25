Engelli Memur Alımları Tarihi Açıklandı

Tarihler aşağıdaki görselde yer almış olup,

Bakan Sarıeroğlu açıklamalarında şunları ifade etti;“2018 yılında gerçekleştireceğimiz engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvuruları takvimimizi açıkladık. Hayırlı olsun...“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin “EKPSS ve kura duyurusu” başlıklı 7’nci maddesinde engelli memur alımına ilişkin sınav ve/veya yerleştirme takviminin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin(ÖSYM) görüşü alınarak her yılın Ocak ayı içerisinde duyurulacağı belirtilmiştir.Bu bağlamda, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı(EKPSS) ve Kura başvurularına ilişkin takvim belirlenmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."güncel gelişmelere göre yerleştirme, EKPSS veya Kura takvimlerinde değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklikler ÖSYM Başkanlığınca kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.