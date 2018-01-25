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Bu haber 25 Ocak 2018 13:17:40 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Fetö Operasyonu...

Bayburt merkezli 9 ilde ve KKTC'de, örgütün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Urfa'da Fetö Operasyonu...

Bayburt merkezli 9 ilde ve KKTC'deFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında askerlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt, Şanlıurfa, Kilis, Çanakkale, Elazığ, Amasya, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve KKTC'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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