Canlı Bomba Olmak İsteyen Urfalı, Cumhurbaşkanına Seslendi

Urfalı Mustafa Türkmen Afrin Zeytin Dalı Harekantı görevli olan askerlere maddi destek vermek amacıyla Valilikle görüşme yaptı. Bağış ile ilgili açılamasında “Amacım gösteriş değil teşviktir” diyen Mustafa Türkmen;dedi.Yapacağı bağışla ilk adımı atan Türkmen, Zeytin Dalı Harekâtında görevli olan askerlere maddi destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirerek herkese örnek olmak için bu adımı attığını dile getirdi.Sadece maddi destek yetmez diyen Türkmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Türkmen;yorumunda bulundu.Mehmetçiklerimize maddi desteğin yanında 5 Tır ihtiyaç malzemesi göndereceğini de bildiren Mustafa Türkmen, mehmetçiğimiz için gönderdiği 5 Bin TL'nin dekontunu yayınlamayı da ihmal etmedi.