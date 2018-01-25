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Bu haber 25 Ocak 2018 12:38:51 Tarihinde eklenmiştir.

Canlı Bomba Olmak İsteyen Urfalı, Cumhurbaşkanına Seslendi

​Urfalı bir vatandaş Afrin Zeytin Dalı Harekatında görevli olan askerlere 5 bin TL bağışta bulundu.

Canlı Bomba Olmak İsteyen Urfalı, Cumhurbaşkanına Seslendi

Urfalı Mustafa Türkmen Afrin Zeytin Dalı Harekantı görevli olan askerlere maddi destek vermek amacıyla Valilikle görüşme yaptı. Bağış ile ilgili açılamasında “Amacım gösteriş değil teşviktir” diyen Mustafa Türkmen; “Türkiye, vatanım ve bayrağım için canım feda. Valiliğe gidip Afrin Harekatına maddi destek için görüştüm. Yetkililer telefon numaramı alıp, biz seni ararız dediler. 5 bin TL ağışta bulunacağım. Miktar önemli, değil amaç teşvik etmek. Afrin’e cepheye gideceğim İnşallah” dedi.

Yapacağı bağışla ilk adımı atan Türkmen, Zeytin Dalı Harekâtında görevli olan askerlere maddi destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirerek herkese örnek olmak için bu adımı attığını dile getirdi.

Sadece maddi destek yetmez diyen Türkmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Türkmen; “Sayın Cumhurbaşkanım devletimin yetkili birimlerine sesleniyorum Afrin’e gidip düşmana karşı canlı bomba olmak Türkiye’min zaferi ve refahı için kendimi feda etmek istiyorum” yorumunda bulundu.

Mehmetçiklerimize maddi desteğin yanında 5 Tır ihtiyaç malzemesi göndereceğini de bildiren Mustafa Türkmen, mehmetçiğimiz için gönderdiği 5 Bin TL'nin dekontunu yayınlamayı da ihmal etmedi.


 
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