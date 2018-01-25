Canlı Bomba Olmak İsteyen Urfalı, Cumhurbaşkanına Seslendi

Yapacağı bağışla ilk adımı atan Türkmen, Zeytin Dalı Harekâtında görevli olan askerlere maddi destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirerek herkese örnek olmak için bu adımı attığını dile getirdi.
Sadece maddi destek yetmez diyen Türkmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Türkmen; “Sayın Cumhurbaşkanım devletimin yetkili birimlerine sesleniyorum Afrin’e gidip düşmana karşı canlı bomba olmak Türkiye’min zaferi ve refahı için kendimi feda etmek istiyorum” yorumunda bulundu.
Mehmetçiklerimize maddi desteğin yanında 5 Tır ihtiyaç malzemesi göndereceğini de bildiren Mustafa Türkmen, mehmetçiğimiz için gönderdiği 5 Bin TL'nin dekontunu yayınlamayı da ihmal etmedi.
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