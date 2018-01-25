Yine Methiyeler Dizdi...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye Instagram hesabından aşkını ilan eden ve yaptığı paylaşımla çok konuşulan İdo Tatlıses, güzel sevgilisinin doğum gününü duygusal bir yazı ile kutladı.İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, evlilik teklif ettiği iddia edilen sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü öyle bir kutladı ki adeta Instagram alev aldı. İdo'nun paylaşımını gören, "Türkücü babanın, şair oğlu" yorumunda bulundu.İşte İdo'nun yazdıkları ve paylaşımı;