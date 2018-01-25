Yine Methiyeler Dizdi...

"TÜRKÜCÜ BABANIN, ŞAİR OĞLU"
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, evlilik teklif ettiği iddia edilen sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü öyle bir kutladı ki adeta Instagram alev aldı. İdo'nun paylaşımını gören, "Türkücü babanın, şair oğlu" yorumunda bulundu.
İşte İdo'nun yazdıkları ve paylaşımı;
"Biliyor musun sevgilim, Ocak kelimesi eski Türkçe'de "Ateş tutuşturmak" anlamına geliyormuş. Ben bilmiyordum sayende öğrendim. Birçok şey gibi. Misal; sadece yedi ana renkten değil, milyarlarca ara renkten, ayrıntıdan oluştuğu ve bütün gizemini tam da bu ayrıntılardan aldığı gibi... Ocak ayı senin doğduğun ay. Ve senin doğduğun günü içinde barındırdığı için benim için kutlu ay olan ocak "ateş tutuşturmak" manasına geliyormuş. Ateş, yanmak ve tutuşmak gibi kelimeler, içinde bulunduğum durumla, bana hissettirdiklerinle öyle güzel örtüşüyor ki, bu durumu sadece tesadüf deyip geçiştirmek çok da içime sinmiyor doğrusu. Sana olan hislerimi anlatabilmek için ne kadar çabalarsam çabalıyım başarılı olamayacağımı biliyorum. Çünkü insan bazen öyle duygular hisseder ki dünyadaki hiçbir dil bu duyguları anlatmaya yetmez. Belki de bu duyguları anlatabilmek veya paylaşabilmek için yeni bir dil yaratmak gerekir. Bilmiyorum. Tıpkı zamanın belli bir anını yaşamımın tamamına yayabilmek gibi hayallerimi gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğimi bilemediğim gibi. Bildiğim tek şey bugün Ocak 24 ve senin doğum günün. Şu azıcık hayatımızın, birlikte geçirdiğimiz kısacık diliminde bana kattığın koskoca şeyler için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın."
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