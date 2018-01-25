Önen, Çin’de Türkiye Turizm Yılı etkinliklerini başlattı

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin’de 2018 yılı Türkiye Turizm Yılı etkinliklerini başlattı. Önen, aynı zamanda Türkiye’deki Çin yatırımlarının artırılması için de gayretlerini sürdürüyor. Büyükelçi Emin Önen, Türkiye’ye yatırım yapanın, büyük bir coğrafyaya yatırım yapmış olacağını söyledi.Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, Çin'de Türkiye Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Türk yemekleri haftasının açılışını gerçekleştirdi. Büyükelçi Önen açılışta yaptığı konuşmasında Türkiye’nin daha fazla Çinli turisti karşılamaya hazır olduğunu söyledi.2018 yılının Çin’de Türkiye Turizm Yılı olduğunu hatırlatan Pekin Büyükelçisi Emin Önen, “Etkinlikler kapsamında Türk Yemekleri Haftasını bugün Pekin’de başlattık. Buradaki konuşmamda Türkiye’nin eşsiz kültürel, tarihi deneyimler ile mükemmel kalitede hizmet ve eğlence isteyen daha fazla Çinli turist için hazır olduğunu ifade ettim” dedi.Türkiye’deki Çin yatırımlarının artırılması için de gayretlerini sürdürdüğünü belirten Büyükelçi Önen, “T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sn. Cihad Erginay öncülüğündeki Türk heyeti ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Qian Hongshan ile bir görüşme gerçekleştirdik” diye konuştu.Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, Türkiye'de en büyük Çin doğrudan yatırımını gerçekleştirmiş olan AVIC International şirketini ziyaret edip Türkiye’deki Çin yatırımlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduktan sonra, ayrıca Çin’in Makine Elektronik Ürünler İthalat ve İhracatçılar Ticaret Odası (CCCME) toplantısına katılıp burada katılımcılara Türkiye ekonomisi ve ülkemizdeki yatırım olanakları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.Çin'in CCCME Ticaret Odasının etkinliğinde Çinli iş adamlarına hitap eden Büyükelçi Önen, İstanbul'dan 4 saatlik uçuşla 57 ülkeye ulaşım imkânı bulunduğunu belirterek, “Türkiye'ye yatırım yaparsanız, geniş bir coğrafyaya yatırım yaparsınız. Çin ile ticaretimizi dengeli bir şekilde artırarak $ 50 Milyar’a çıkarmak öncelikli hedefimiz. Bu hedefe de daha çok ticaret ve Çin'den daha fazla doğrudan yatırım çekerek ulaşacağız. Bu nedenle bugün CCCME Ticaret Odası toplantısında ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattım” dedi.Xinhua haber ajansının haber uygulaması tanıtım etkinliğine de katılan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, sonrasında Meksika’nın Çin Büyükelçisi Jose Luis Bernal’a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.