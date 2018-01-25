OSM Köprüsünde Feci kaza, 1 Ölü

Dün gece Urfa’da meydana gelen kazada Osm Köprüsü üzerinde seyir halinde bulunan bir araç çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle paramparça olan araçta olanların sayısı ve kimlik bilgileri bilinmemekle beraber 1 kişi yaşamını kaybederken, diğerleri de yaralandı.Feci kazada arabanın arka tamponundan eser kalmazken, çarpmanın etkisiyle araç hurdaya göndü. Olay yerine gelen ambulansla yaralılara ilk müdahale yapılıp tedavilerine devam etmek amacıyla hastaneye götürüldü.Olay yerine intikal eden polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.