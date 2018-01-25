Aziz Aydınlık Parti Meclisi Adaylığını Duyurdu

Aziz Aydınlık Parti Meclisi Adaylığını duyururken şu açıklamalarda bulundu.“Değerli dostlarım yoldaşlarım gururla yürütmüş olduğum Şanlıurfa il Başkanlığı görevimi Bölgemiz ve değerli il başkanlarıma hizmet noktasında ve sesi olmak amacıyla Parti Meclisi’ne adaylığımı sizlerle paylaşmak bu yolda desteğinizi talep etmekteyim..Bilindiği üzere bölgemizde aktif bir siyaset yürütme ihtiyacı söz konusu olduğundan bizler de gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağımızı ve bölgemizde daha güçlü ve aktif siyaset yürüteceğimizi sizlerle iç içe ve birlikte yol alacağıma inancımın doğrultusunda, Aday olmuş bulunmaktayım hakkımızda hayırlısını olması umuduyla saygılar sevgiler sunuyorum...”