Urfa'da,Kasaplardan Fakıbaba'ya: Et ithalatı çözüm değil

Ucuz et adı altında yapılan ithalatı eleştiren Urfa Kasapçılar Odası Başkanı Abbas Tumbul, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya seslenerek, et ithalatı yerine hayvancılığın desteklenmesini istedi. İşlerinin kötüye gittiğini belirten kasaplar ise, ithalatın uzun vadede çözüm olmadığını söyledi.

İthalat sonrası işlerinin daha da kötüye gittiğini ifade eden Abbas Tumbul, “Bu iş ithalatla falan olmaz. Bu durumda hem hayvancı hem kasap hem de vatandaş zararlı çıkıyor” dedi.

‘KALİTESİZ VE TATSIZ’

Ülkenin et ihraç eden konumdan et ithal eder duruma getirildiğini hatırlatan Tumbul, aynı zamanda ithal etin kalitesiz ve toplumun damak tadına uymadığını dile getirdi. Tumbul şöyle devam etti: “İthal eti deneyen vatandaşlar memnun kalmıyor. Birçok kişi şikayetçi. Vatandaşlar bize ‘Ucuz diye aldık. Etten hiçbir şey anlamadık. Et mi yedik, saman mı yedik bilmiyoruz’ diyorlar. Bizim bu yörede ‘Yağsız kellenin tiridi olmaz’ diye bir söz var. O etler de aynen öyledir.”

KASAPLARI BİTİRDİ

Kasapların kepenk indirme aşamasına geldiğini sözlerine ekleyen Tumbul, eskiden günde bir kesim yaparken, şimdi 3 günde bir kesim yaptıklarını aktardı. Sorunun bu yöntemle çözülemeyeceğini vurgulayan Tumbul, şunları söyledi: “Çözüm hayvancılığın gelişmesinde. Hayvancılık gelişmeden mümkün değil et ucuzlamaz. Bakan ucuz et ithal edeceğine arpanın samanın fiyatını düşürsün, sonrasında hayvanlar çoğalır, zaten iş çözülür. Bakanlık et ithal ederek asıl çözümün peşinde değil günü kurtarmaya bakıyor. Eskiden doğu bölgesi tek başına bütün ülkenin hayvan ihtiyacını karşılardı. Şimdi bölgedeki hayvan bölgeye bile yetmiyor. Hayvancılık yetkililerin gözü önünde öldü. İyi yönlü bir gidişat yok. Devletin bir an evvel asıl gerekli hamleleri yapması gerekiyor. Bakana çağrımız boş çabalardan vazgeçsin, hayvancılığa el atsın.”

‘HAYVANCILIĞA DESTEK VERİLMELİ’

40 yıldır kasap olduğunu söyleyen Osman Gerger de “Sadece biz değil, herkes işsiz. Her şey her geçen gün biraz daha pahalılaşıyor. İnsanlar pahalılıktan dolayı boğazını kısıyor. Bir kilo et lazımsa yarım kilo alıyor. Bakanlık et piyasasını düzeltmek istiyorsa, hayvancılığa destek vermelidir” dedi. (Urfa/MA)